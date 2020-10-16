Анатолий ТРУБИН: «Нужно добыть три очка и готовиться к Лиге чемпионов»

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 6-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«Настраиваемся на игру, в первую очередь, с уважением к сопернику. Максимальный настрой, потому что потеряли много ненужных очков. Поэтому нужно по максимуму выходить и выложиться на 100 процентов, чтобы выиграть, добыть три очка и готовиться к Лиге чемпионов.

Думаю, каждый из игроков профессионал, каждый готовится. Очень важный сейчас период, тяжелый, поэтому каждый себя настраивает максимально. Думаю, все будет хорошо и у нас все получится», - сказал Трубин.

Матч «Шахтер» – «Львов» состоится в субботу, 17 октября. Начало в 17:00.