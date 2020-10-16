В воскресенье, 18-го октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против черниговской «Десны».

Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Харькова Катерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:30.

«Днепр-1» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Десна».