Президент Ингульца: «Будем играть, даже когда не будет у нас 13 игроков»

Александр Поворознюк категорично высказался о судьбе ближайшего матча своей команды

  • 16.10.2020 01:58
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Президент Ингульца: «Будем играть, даже когда не будет у нас 13 игроков»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что не собирается соглашаться на перенос матча 6-го тура УПЛ против «Александрии», несмотря на вспышку коронавируса в стане соперника. Функционер заверил, что любой ценой найдет кадры, чтобы матчи его команды проходили согласно календарю.

«У нас тоже 8 человек болеет. Я сказал, что если некому выйти на поле - будет играть U-19, но играть мы будем согласно календарю.

При любых обстоятельствах будем играть. Даже когда не будет у нас 13 игроков основного состава. Мы добавим U-19 и U-21, но все равно будем играть.

Вчера было 8 заболевших, а сегодня уже 11. При любых раскладах, как бы там ни было, подтянем U-19, но мы выйдем на поле. Будь в соперниках Александрия или киевское Динамо. Будем играть! Не пропустим ни одной игры», - заверил Поворознюк.

Отметим, что поединок запланирован на 18 октября. Стартовый свисток на стадионе «Ника» прозвучит в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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