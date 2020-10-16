Владимир ШАРАН: «Президент Ингульца категорически против переноса матча»

Наставник «Александрии» рассказал, почему не перенесли матч 6-го тура УПЛ

  • 16.10.2020 01:20
  • 289 просмотров
  • 2 комментария
Владимир ШАРАН: «Президент Ингульца категорически против переноса матча»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

В «Александрии» массовая вспышка коронавируса. Заболело 27 человек - это футболисты и персонал клуба. Несмотря сложную ситуацию, матч 6 тура Премьер-лиги против «Ингульца» состоится. Об этом заявил главный тренер «Александрии» Владимир Шаран.

«Матч не будет под угрозой. Потому что президент «Ингульца» Александр Поворознюк категорически против переноса поединка. Ему звонил наш президент и объяснил ситуацию. Их президент отказал. Вообще отказал, зная ситуацию...

Ну ничего! На данном этапе у нас есть 15 игроков и один вратарь. Я надеюсь, что они через два дня выйдут и как смогут, так и сыграют. Постараемся сыграть как можно лучше», - сказал Шаран.

Отметим, что поединок запланирован на 18 октября. Стартовый свисток на стадионе «Ника» прозвучит в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 16.10.2020 02:22
    +1
    Богданович, випускай тих які є, думаю вони не підведуть.
    P.S. Пам'ятаю Шарана як гравця. Дуже непогано грав в ДК і в Дніпрі. Завжди бажаю йому удачі як тренеру, але потрібно змінювати клуб, шукати нові виклики, бо можна перетворитися на умовного Кварцяного.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 01:52
    -1
    Ну если он умалишеный,Суркис бы тоже не захотел бы переносить техническое бы захотел, так поровоз думает три очка им помогут что бы не вылететь вылетят куда они денутся. ,а имбицилом отстанеться после этого ,как и был
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    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 16.10.2020 02:22
    +1
    Богданович, випускай тих які є, думаю вони не підведуть.
    P.S. Пам'ятаю Шарана як гравця. Дуже непогано грав в ДК і в Дніпрі. Завжди бажаю йому удачі як тренеру, але потрібно змінювати клуб, шукати нові виклики, бо можна перетворитися на умовного Кварцяного.
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