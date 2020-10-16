Владимир ШАРАН: «Президент Ингульца категорически против переноса матча»

В «Александрии» массовая вспышка коронавируса. Заболело 27 человек - это футболисты и персонал клуба. Несмотря сложную ситуацию, матч 6 тура Премьер-лиги против «Ингульца» состоится. Об этом заявил главный тренер «Александрии» Владимир Шаран.

«Матч не будет под угрозой. Потому что президент «Ингульца» Александр Поворознюк категорически против переноса поединка. Ему звонил наш президент и объяснил ситуацию. Их президент отказал. Вообще отказал, зная ситуацию...

Ну ничего! На данном этапе у нас есть 15 игроков и один вратарь. Я надеюсь, что они через два дня выйдут и как смогут, так и сыграют. Постараемся сыграть как можно лучше», - сказал Шаран.

Отметим, что поединок запланирован на 18 октября. Стартовый свисток на стадионе «Ника» прозвучит в 17:00.