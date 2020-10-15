Спортивный директор Ворсклы опроверг информацию о заражении Максимова

Спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат прокомментировал информацию и вспышке коронавируса в полтавском клубе. Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять футболистов основной обоймы «Ворсклы» заразились COVID-19, также позитивный результат теста у главного тренера Юрия Максимова, а вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак якобы не появляется на работе.



«Пока особо ничего объяснить не могу. К матчу с «Олимпиком» мы готовимся в обычном режиме, у нас нет никакой паники, и только завтра что-то поймем, поскольку должны прийти результаты повторных тестов. Первое тестирование показало положительные результаты у некоторых игроков, они ушли на самоизоляцию. Но это совершенно не те игроки, имена которых были названы в последних новостях. То, что там написано – неинтересно и неправда.



Что касается Юрия Максимова, он в субботу будет на игре дубля в Счастливом, так что все нормально. А Олег Лысак мне только что звонил – он кросс бегает в центральном парке», - сказал Фундерат.