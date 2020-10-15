Василий КОБИН: «30% футболистов курят, я курил всю карьеру»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, что очень много футболистов курят.



«Думаю, процентов 30 футболистов курят. Это нормально, не мешает. Курение начинает мешать после 32 лет, по себе чувствовал. Если ты куришь – ты заканчиваешь в 33-34. Если ты не куришь, то можешь продлить футбольную жизнь до 36-37. Потом это влияет, конечно.



Я курил всю карьеру. Начал в 6 лет», – сказал Кобин.



Напомним, Василий Кобин завершил карьеру футболиста в 33 года.

Ранее Кобин назвал максимальную сумму призовых, которую получал в «Шахтере».