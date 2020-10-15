Василий КОБИН: «30% футболистов курят, я курил всю карьеру»

Главный тренер «Миная» – о вредных привычках

  • 15.10.2020 22:40
  • 1347 просмотров
  • 8 комментариев
Василий КОБИН: «30% футболистов курят, я курил всю карьеру»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, что очень много футболистов курят.
 
«Думаю, процентов 30 футболистов курят. Это нормально, не мешает. Курение начинает мешать после 32 лет, по себе чувствовал. Если ты куришь – ты заканчиваешь в 33-34. Если ты не куришь, то можешь продлить футбольную жизнь до 36-37. Потом это влияет, конечно. 
 
Я курил всю карьеру. Начал в 6 лет», – сказал Кобин. 
 
Напомним, Василий Кобин завершил карьеру футболиста в 33 года.

Ранее Кобин назвал максимальную сумму призовых, которую получал в «Шахтере».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Отдушивдушу

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 15.10.2020 23:23
    0
    А многие и выпивают накануне игры. И что?
    Металлурги тоже пьют на выходных перед работой.
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 15.10.2020 23:21
    +1
    На банке можно и курить конечно)
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.10.2020 23:12
    +1
    Кажуть, що раніше курили майже всі відомі українські футболісти. Виняток лише Тимощук і Чигринський
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:51
    +2
    Потому и результаты такие.
    Ссылка
    Senator
    online
      Senator, 15.10.2020 22:50
    +3
    Вот так вот и заканчивают карьеру в ж...пе, вместо того, чтобы впахивать и расти...
    Ссылка
    maxx_44
      maxx_44, 15.10.2020 22:48
    +3
    Так і прокурив всю кар'єру))
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 15.10.2020 22:44
    +1
    roman75zpr, 15.10.2020 22:43
    А бухают сколько?
    82 гдето... Миля говорил..
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.10.2020 22:43
    +2
    А бухают сколько?
    Ссылка
    Senator
    online
      Senator, 15.10.2020 22:50
    +3
    Вот так вот и заканчивают карьеру в ж...пе, вместо того, чтобы впахивать и расти...
    Ссылка
    maxx_44
      maxx_44, 15.10.2020 22:48
    +3
    Так і прокурив всю кар'єру))
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:51
    +2
    Потому и результаты такие.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.10.2020 22:43
    +2
    А бухают сколько?
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 15.10.2020 23:21
    +1
    На банке можно и курить конечно)
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.10.2020 23:12
    +1
    Кажуть, що раніше курили майже всі відомі українські футболісти. Виняток лише Тимощук і Чигринський
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 15.10.2020 22:44
    +1
    roman75zpr, 15.10.2020 22:43
    А бухают сколько?
    82 гдето... Миля говорил..
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 15.10.2020 23:23
    0
    А многие и выпивают накануне игры. И что?
    Металлурги тоже пьют на выходных перед работой.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности