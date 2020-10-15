Кобин назвал максимальную сумму призовых, которую получал в Шахтере

Космическая сумма для нынешних времен

  • 15.10.2020 17:45
  • 2059 просмотров
  • 4 комментария
Кобин назвал максимальную сумму призовых, которую получал в Шахтере
© ФК Шахтер. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, какие максимальные призовые получал, играя в донецком «Шахтере».
 
«Не срывало голову от денег, когда перешел в «Шахтер». Я рос в семье, где всегда был достаток. Для меня деньги – это средство, какой-то комфорт. Я могу без них обойтись, но совсем без них нельзя, какую-то сумму надо зарабатывать, чтобы жить. Не было такой большой зарплаты, чтобы мне раз – и снесло крышу.   
 
Я играл в «Карпатах», у меня была машина за 25 тысяч, перешел в «Шахтер» – купил за 100 тысяч. Жил в доме 100 квадратов, а купил 400 квадратов. Это все просто комфорт человека, не более того. 
 
В «Шахтер» пришел на зарплату в 30 тысяч долларов. Самые большие премиальные – больше 200 тысяч долларов. Мы выиграли чемпионат и Кубок. Но это же за труд вознаграждение (улыбается - прим.)», – сказал Кобин. 
 
Напомним, Василий Кобин играл в составе «Шахтера» с 2009 по 2017 годы, провел 79 матчей, забил 9 голов и отдал 14 ассистов.

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Источник — Отдушивдушу

(9 голосов)

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Комментарии
    Berezyak1999
      Berezyak1999, 15.10.2020 18:14
    +1
    Кубок Лавочника йому
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
      Юрій Ганусяк, 15.10.2020 18:01
    +2
    цікаво, а скільки податків сплатив. щось не віриться, що всі.
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 15.10.2020 18:01
    +4
    Вася наряду с Дентиньо,самый высокооплачиваемые игроки в истории Шахтера по соотношению минут на поле и зарплата... ЛЕГЕНДА
    Ссылка
    Дима Чуйко
      Дима Чуйко, 15.10.2020 17:50
    +4
    За труд? Много сыграл то трудяга
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 15.10.2020 18:01
    +4
    Вася наряду с Дентиньо,самый высокооплачиваемые игроки в истории Шахтера по соотношению минут на поле и зарплата... ЛЕГЕНДА
    Ссылка
    Дима Чуйко
      Дима Чуйко, 15.10.2020 17:50
    +4
    За труд? Много сыграл то трудяга
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
      Юрій Ганусяк, 15.10.2020 18:01
    +2
    цікаво, а скільки податків сплатив. щось не віриться, що всі.
    Ссылка
    Berezyak1999
      Berezyak1999, 15.10.2020 18:14
    +1
    Кубок Лавочника йому
    Ссылка
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