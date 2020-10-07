Василий КОБИН: «Рано или поздно Коноплянке придется перейти в Минай»

Наставник закарпатцев уверен, что Евгений сможет помочь клубу еще и финансово

  • 07.10.2020 10:59
  • 1298 просмотров
  • 4 комментария
Василий КОБИН: «Рано или поздно Коноплянке придется перейти в Минай»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, когда в закарпатской команде можно ожидать Евгения Коноплянку.
 
«У Жени сейчас не все так хорошо, плюс получил травму. Но это игрок высокого уровня, ему рано идти в «Минай». Пускай парень еще себя показывает и в сборной, и в «Шахтере». 
 
Но рано или поздно настанет время, когда ему придется перейти в «Минай», помочь. Понятно, что на тот момент он не будет нуждаться в деньгах и в «Минае» он их не заработает. Кто приезжает в «Минай» с деньгами, тот уходит без денег, без машин, без ничего. Там можно только потерять (улыбается). Если Коноплянка хочет принести нам немного денег, то мы его ждем», – сказал Кобин.
 
Напомним, что в первых четырех матчах в УПЛ закарпатцы набрали 4 очка.

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Источник — Отдушивдушу

(3 голоса)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 07.10.2020 11:29
    0
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 11:29
    0
    Чего уж там мелочиться. Всех пенсионеров Шахтера, которые ходят пешком по полю надо перевести в Минай.
    Ссылка
    coba777
      coba777, 07.10.2020 11:26
    0
    А Кобін ще той троляка)))
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 07.10.2020 11:14
    0
    Лучше раньше,а то опять будет мертвый груз только теперь в Минае..
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 07.10.2020 11:29
    0
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 11:29
    0
    Чего уж там мелочиться. Всех пенсионеров Шахтера, которые ходят пешком по полю надо перевести в Минай.
    Ссылка
    coba777
      coba777, 07.10.2020 11:26
    0
    А Кобін ще той троляка)))
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 07.10.2020 11:14
    0
    Лучше раньше,а то опять будет мертвый груз только теперь в Минае..
    Ссылка
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