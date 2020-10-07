Василий КОБИН: «Рано или поздно Коноплянке придется перейти в Минай»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, когда в закарпатской команде можно ожидать Евгения Коноплянку.



«У Жени сейчас не все так хорошо, плюс получил травму. Но это игрок высокого уровня, ему рано идти в «Минай». Пускай парень еще себя показывает и в сборной, и в «Шахтере».



Но рано или поздно настанет время, когда ему придется перейти в «Минай», помочь. Понятно, что на тот момент он не будет нуждаться в деньгах и в «Минае» он их не заработает. Кто приезжает в «Минай» с деньгами, тот уходит без денег, без машин, без ничего. Там можно только потерять (улыбается). Если Коноплянка хочет принести нам немного денег, то мы его ждем», – сказал Кобин.



Напомним, что в первых четырех матчах в УПЛ закарпатцы набрали 4 очка.