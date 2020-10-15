ФЕДОРЧУК: «Матч с Шахтером показал, что можем забирать очки у грандов»

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями перед матчем с «Динамо».



«Считаю, что удивлять нашего соперника нам не нужно. Мы должны выйти на поле и играть с самоотдачей. Также мы добавлять в качестве игры.



Понятно, что «Динамо» – это хороший соперник. Против них тяжело играть. Все же поединок с «Шахтером» (1:1) продемонстрировал, что мы можем забирать зачетные пункты у классных команд. Готовимся к игре в обычном режиме. Думаем о том, чтобы достойно выступить против «Динамо» и получить очки.



Если проанализировать мою карьеру, то сейчас каждый матч является особенным для меня. Я не первый раз буду играть против своей бывшей команды. Я профессионально отношусь к своему делу и мне неважно, против кого я играю. Просто нужно качественно выполнять свою работу. После матчей за сборную «динамовцы» точно не будут уставшими. Они будут в тонусе», – сказал Федорчук.

ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Рухом