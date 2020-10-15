ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Рухом

Большинство сборников вернулись в расположение киевского «Динамо» и приступили к работе с командой.



На данный момент динамовцы готовятся к вояжу во Львов, где сыграют с «Рухом».



В день игры с «Рухом» в программе команды утренняя прогулка и теоретическая установка на игру. Матч «Рух» - «Динамо» состоится в ближайшую субботу в 17:00.