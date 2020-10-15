ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Рухом

Большинство сборников вернулись в расположение киевского «Динамо» и приступили к работе с командой.
На данный момент динамовцы готовятся к вояжу во Львов, где сыграют с «Рухом».
В день игры с «Рухом» в программе команды утренняя прогулка и теоретическая установка на игру. Матч «Рух» - «Динамо» состоится в ближайшую субботу в 17:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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