Игорь ЦЫГАНЫК: «Ставлю на то, что Супряга забьет Руху»

Футбольный журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч шестого тура УПЛ «Рух» - «Динамо».



«Интересный матч. «Рух» отобрал очки у «Шахтера». Знаю, что в команде сильная мотивация также отобрать очки у «Динамо». Однако будет сложно это воплотить в реальность.



После международного перерыва на матчи сборных футболистам нужно определенное время, чтобы прийти в себя.



После победы над Испанией в Лиге наций динамовцы будут иметь дополнительную мотивацию. Особенно накануне матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.



Сделаю ставки, обе команды забьют, а в составе «Динамо» отличится Супряга», - сказал Цыганык.



Матч состоится 17 октября, начало в 15:00.

ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Рухом