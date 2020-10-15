Игорь ЦЫГАНЫК: «Ставлю на то, что Супряга забьет Руху»

Специалист считает, что львовянам будет тяжело отобрать очки у киевлян

  • 15.10.2020 21:38
  • 426 просмотров
  • 0 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ставлю на то, что Супряга забьет Руху»
© ФК Динамо Киев

Футбольный журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч шестого тура УПЛ «Рух» - «Динамо».
 
«Интересный матч. «Рух» отобрал очки у «Шахтера». Знаю, что в команде сильная мотивация также отобрать очки у «Динамо». Однако будет сложно это воплотить в реальность.
 
После международного перерыва на матчи сборных футболистам нужно определенное время, чтобы прийти в себя.
 
После победы над Испанией в Лиге наций динамовцы будут иметь дополнительную мотивацию. Особенно накануне матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
 
Сделаю ставки, обе команды забьют, а в составе «Динамо» отличится Супряга», - сказал Цыганык.
 
Матч состоится 17 октября, начало в 15:00.

ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Рухом

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Рейтинг букмекеров

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности