Артем БЕСЕДИН: «Больше 220 км/ч не ехал, да и зачем?»

Нападающий киевского «Динамо» – о скорости

  • 15.10.2020 20:28
  • 2939 просмотров
  • 10 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Больше 220 км/ч не ехал, да и зачем?»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин прокомментировал свое отношение к скоростной езде на автомобилях и мотоциклах.  
 
«Максимальная скорость? 220 км/ч наверное. Больше я не ехал, да и зачем? Я ехал не за рулем, на соседнем сидении 310 км/ч. Это на McLaren, на Mercedes. В Украине, по столичному шоссе. 
 
Хотелось ли быть на месте водителя? Хотелось. Но на такой машине можно, она для таких скоростей, в принципе, предназначена. Тем более по прямой, когда нет машин, по хорошей дороге – почему бы и нет. 
 
Мотоциклы? Когда езжу по городу на машине, то мимо окон пролетают мотоциклисты, только один звук слышно. Я их называю «хрустики». На машине хоть какие-то шансы есть, а на мотоцикле их нет. Если ты едешь 200 км/ч и тебе под колесо попадает камешек – шансов нет. А скорость это очень опасная штука, плюс нам нельзя по контракту. Это очень травмоопасно, а меня дома дети ждут», – сказал Беседин.
 
Ранее сообщалось, что Беседин, который отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сможет приступить к тренировкам с «Динамо» 19 октября.

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Источник — FootballHub

(24 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 21:53
    0
    Днонамовское бревно.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 21:52
    -1
    Не гоняйте пацаны, у меня знакомый наездился. Тоже где-то около 300 через южный мост. Метров 30 металлического отбойника штопором закрутили. Хороший был хлопец, и вот так, по дурному все для него закончилось.
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 15.10.2020 21:49
    0
    На атбэшной фуре так нереально разогнаться)
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 15.10.2020 21:47
    0
    вибачте, але ті хто коментують тут, якщо вони є водії, їздять навколо зі швидкістю 50 км/час?
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 21:43
    0
    я найшвидше їхав 204 але у поїзді,Ліссабон-Сантарень
    Ссылка
    alexander
      alexander, 15.10.2020 21:41
    0
    Кто-нибудь, Баканову позвоните, по поводу этого ..
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 21:37
    0
    Тьома ти вже "наїздився"
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 21:27
    -3
    Да допинг сделал свое дело ума палата ,
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 15.10.2020 21:13
    0
    Мало відеореєстраторів швидкості в Києві, ой, мало...
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 15.10.2020 20:56
    -4
    А шо, в Украине уже отменили максимальную скорость на автомагистралях?
    Или дипутадам и звьоздам ютуба можно?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 21:53
    0
    Днонамовское бревно.
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 15.10.2020 21:49
    0
    На атбэшной фуре так нереально разогнаться)
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 15.10.2020 21:47
    0
    вибачте, але ті хто коментують тут, якщо вони є водії, їздять навколо зі швидкістю 50 км/час?
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 21:43
    0
    я найшвидше їхав 204 але у поїзді,Ліссабон-Сантарень
    Ссылка
    alexander
      alexander, 15.10.2020 21:41
    0
    Кто-нибудь, Баканову позвоните, по поводу этого ..
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 21:37
    0
    Тьома ти вже "наїздився"
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 15.10.2020 21:13
    0
    Мало відеореєстраторів швидкості в Києві, ой, мало...
    Ссылка
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