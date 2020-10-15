Артем БЕСЕДИН: «Больше 220 км/ч не ехал, да и зачем?»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин прокомментировал свое отношение к скоростной езде на автомобилях и мотоциклах.



«Максимальная скорость? 220 км/ч наверное. Больше я не ехал, да и зачем? Я ехал не за рулем, на соседнем сидении 310 км/ч. Это на McLaren, на Mercedes. В Украине, по столичному шоссе.



Хотелось ли быть на месте водителя? Хотелось. Но на такой машине можно, она для таких скоростей, в принципе, предназначена. Тем более по прямой, когда нет машин, по хорошей дороге – почему бы и нет.



Мотоциклы? Когда езжу по городу на машине, то мимо окон пролетают мотоциклисты, только один звук слышно. Я их называю «хрустики». На машине хоть какие-то шансы есть, а на мотоцикле их нет. Если ты едешь 200 км/ч и тебе под колесо попадает камешек – шансов нет. А скорость это очень опасная штука, плюс нам нельзя по контракту. Это очень травмоопасно, а меня дома дети ждут», – сказал Беседин.



Ранее сообщалось, что Беседин, который отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сможет приступить к тренировкам с «Динамо» 19 октября.