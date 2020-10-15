Рамос готов продлить контракт с Реалом

Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года

  • 15.10.2020 19:50
  • 306 просмотров
  • 0 комментариев
Рамос готов продлить контракт с Реалом
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Серхио Рамос хочет продлить контракт с «Реалом». Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года.

При этом 34-летний капитан «Реала» хочет продлить соглашение на два года. В то же время, сам клуб готов предложить защитнику лишь однолетний контракт.

Зарплата Рамоса составляет 12 миллионов евро в год. Ранее сообщалось о том, что защитник готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале».

Рамос перешел в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Суммарно на его счету 98 голов в 654 матчах за мадридский клуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — OK Diario

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности