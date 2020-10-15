Рамос готов продлить контракт с Реалом

Серхио Рамос хочет продлить контракт с «Реалом». Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года.

При этом 34-летний капитан «Реала» хочет продлить соглашение на два года. В то же время, сам клуб готов предложить защитнику лишь однолетний контракт.

Зарплата Рамоса составляет 12 миллионов евро в год. Ранее сообщалось о том, что защитник готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале».

Рамос перешел в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Суммарно на его счету 98 голов в 654 матчах за мадридский клуб.