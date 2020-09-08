Рамос готов пойти на снижение зарплаты в Реале

Капитан мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Серхио Рамос может продлить контракт с клубом.

34-летний игрок находится в хороших отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом, поэтому нет сомнений, что стороны заключат новое соглашение.

В ближайшее время они встретятся, чтобы подробно обсудить продление договора. Рамос готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

Отметим, что в прошлом сезоне Рамос провел 44 матча, забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его действующее соглашение с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

Напомним, недавно Рамос повторил бомбардирское достижение Кумана 26-летней давности.