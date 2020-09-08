Рамос готов пойти на снижение зарплаты в Реале

34-летний защитник останется в мадридском клубе

  • 08.09.2020 10:39
  • 1280 просмотров
  • 3 комментария
Рамос готов пойти на снижение зарплаты в Реале
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Капитан мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Серхио Рамос может продлить контракт с клубом.

34-летний игрок находится в хороших отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом, поэтому нет сомнений, что стороны заключат новое соглашение. 

В ближайшее время они встретятся, чтобы подробно обсудить продление договора. Рамос готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

Отметим, что в прошлом сезоне Рамос провел 44 матча, забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его действующее соглашение с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

Напомним, недавно Рамос повторил бомбардирское достижение Кумана 26-летней давности.

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Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 08.09.2020 11:42
    +1
    KIEWADIM, 08.09.2020 11:07
    в таком возрасте , на позиции защитника зафигачить 13 мячей в 44 матчах. топ. однозначно. Таких быков, как Крывцов с легкостью подавлять в штрафной... причем в нашей
    Вот поэтому сборной нужен Попов, он быстро бы ему ноги сломал, ведь сам как футболист ориентируется на игровой стиль Рамоса.
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 08.09.2020 11:07
    0
    в таком возрасте , на позиции защитника зафигачить 13 мячей в 44 матчах. топ. однозначно. Таких быков, как Крывцов с легкостью подавлять в штрафной... причем в нашей
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 08.09.2020 11:03
    0
    В такому віці можна і три мільйони замість восьми заробляти)
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.09.2020 11:42
    +1
    KIEWADIM, 08.09.2020 11:07
    в таком возрасте , на позиции защитника зафигачить 13 мячей в 44 матчах. топ. однозначно. Таких быков, как Крывцов с легкостью подавлять в штрафной... причем в нашей
    Вот поэтому сборной нужен Попов, он быстро бы ему ноги сломал, ведь сам как футболист ориентируется на игровой стиль Рамоса.
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 08.09.2020 11:07
    0
    в таком возрасте , на позиции защитника зафигачить 13 мячей в 44 матчах. топ. однозначно. Таких быков, как Крывцов с легкостью подавлять в штрафной... причем в нашей
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 08.09.2020 11:03
    0
    В такому віці можна і три мільйони замість восьми заробляти)
    Ссылка
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