ФОТО. Лунин отрабатывает технику передач вместе с игроками Реала

В четверг игроки мадридского «Реала» провели очередную тренировку в рамках подготовки к субботнему поединку Ла Лиги против «Кадиса».

Принимал участие в сессии и украинский вратарь Андрей Лунин, который вместе со всеми отрабатывал технику передач.

Отметим, что Феде Вальверде присоединился к общей группе, вернувшись из расположения своей сборной. Мариано Диас и Эдер Милитао занимались по индивидуальным программам на газоне и в тренажерном зале. Эден Азар, Дани Карвахаль и Альваро Одриосола работали только в зале.

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