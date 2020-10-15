ФОТО. Лунин отрабатывает технику передач вместе с игроками Реала

В четверг игроки мадридского «Реала» провели очередную тренировку в рамках подготовки к субботнему поединку Ла Лиги против «Кадиса».
Принимал участие в сессии и украинский вратарь Андрей Лунин, который вместе со всеми отрабатывал технику передач.
Отметим, что Феде Вальверде присоединился к общей группе, вернувшись из расположения своей сборной. Мариано Диас и Эдер Милитао занимались по индивидуальным программам на газоне и в тренажерном зале. Эден Азар, Дани Карвахаль и Альваро Одриосола работали только в зале.
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Источник — ФК Реал Мадрид
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