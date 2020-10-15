Андрей ЛУНИН: «В огне! Ла Лига возвращается»

Украинский вратарь «Реала» готов сыграть с «Кадисом»

  • 15.10.2020 01:09
  • 236 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ЛУНИН: «В огне! Ла Лига возвращается»
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин готов сыграть за «сливочных» в следующем туре чемпионата Испании.

«В огне! Ла Лига возвращается в эти выходные», — написал Лунин, комментируя свои свежие фотографии с тренировки «Реала».

В поединке 6-го тура Ла Лиги «Реал» примет «Кадис». Матч состоится в субботу, 17-го октября, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 15.10.2020 01:55
    0
    Упс... болезнь уже отпустила? От КОВИД-19 можно выздороветь за неделю-полторы?
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.10.2020 01:55
    0
    Упс... болезнь уже отпустила? От КОВИД-19 можно выздороветь за неделю-полторы?
    Ссылка
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