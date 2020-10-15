Андрей ЛУНИН: «В огне! Ла Лига возвращается»

21-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин готов сыграть за «сливочных» в следующем туре чемпионата Испании.
«В огне! Ла Лига возвращается в эти выходные», — написал Лунин, комментируя свои свежие фотографии с тренировки «Реала».
В поединке 6-го тура Ла Лиги «Реал» примет «Кадис». Матч состоится в субботу, 17-го октября, в 19:30 по киевскому времени.
⚽️🧤 A tope!!! Vuelve @LaLiga este fin de semana. ▪️ La Liga повертається в ці вихідні. ▪️On fire!!! La Liga is back this weekend. @nikefootball @brave_gk_official #RMCity #HalaMadrid #goalkeeper #gamer #training #stopball #video #design #AndreyLunin #AL 🎥 @puzzlecomunicaciones
Источник — Instagram
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