Василий КОБИН: «Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин признался, что игроки его команды часто посещают церковь.



«Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь, вся команда. Едем на матч, останавливается автобус, потому что церковь находится по пути, и заходим буквально на 5-10 минут.



Не все нормально это воспринимают, но никто никого не заставляет. Останавливается автобус и спрашивают, есть ли желающие. Кто-то идет, кто-то стоит на улице и ждет. У футболиста могут быть какие-то проблемы, на**р ему эта церковь, он о своем думает. А есть такие, что с проблемами сразу бегут в церковь», – сказал Кобин.



Напомним, фраза про походы в церковь стала крылатой после интервью Михаила Кополовца, который на данный момент является спортивным директором «Миная».

Ранее Кобин назвал максимальную сумму призовых, которую получал в «Шахтере».