Василий КОБИН: «Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь»

Главный тренер «Миная» никого не заставляет, но желающие всегда есть

  • 15.10.2020 19:30
  • 590 просмотров
  • 6 комментариев
Василий КОБИН: «Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь»
© Инстаграм. Михаил Кополовец и Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин признался, что игроки его команды часто посещают церковь.
 
«Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь, вся команда. Едем на матч, останавливается автобус, потому что церковь находится по пути, и заходим буквально на 5-10 минут.
 
Не все нормально это воспринимают, но никто никого не заставляет. Останавливается автобус и спрашивают, есть ли желающие. Кто-то идет, кто-то стоит на улице и ждет. У футболиста могут быть какие-то проблемы, на**р ему эта церковь, он о своем думает. А есть такие, что с проблемами сразу бегут в церковь», – сказал Кобин.
 
Напомним, фраза про походы в церковь стала крылатой после интервью Михаила Кополовца, который на данный момент является спортивным директором «Миная». 

Ранее Кобин назвал максимальную сумму призовых, которую получал в «Шахтере».

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Источник — Отдушивдушу

(1 голос)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 15.10.2020 20:25
    0
    Это напоминает сегодняшних "верующих", которые в советские времена стояли с блокнотиками возле церкви и записывали: "Кто там сегодня пришел пасочку святить?"
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.10.2020 19:50
    +1
    Аа Бб, 15.10.2020 19:46
    Ок, в субботу Минай играет с Мариуполем. Перед игрой Кобин и Маркевич сходили в церковь. Вопрос: на чьей стороне Боженька?
    На той, кто меньше согрешил. Если одинаково нагрешили, то ничья будет
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 15.10.2020 19:46
    0
    Ок, в субботу Минай играет с Мариуполем. Перед игрой Кобин и Маркевич сходили в церковь. Вопрос: на чьей стороне Боженька?
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 19:45
    0
    так Вася і молитесь щоб "контрабас" процвітав?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 15.10.2020 19:42
    0
    Если в таком виде как на фото, то реально не поможет!
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 19:36
    +4
    Церковь это личное дело каждого. Культпоходы в церковь это коммунятчина наоборот. Кто-то римо-католик, кто-то греко-католик, кто-то православный, кто-то протестант, кто-то адепт гундяевской секты, кто-то мусульманин, кто-то светский. Пусть каждый ходит в свою церковь когда хочет, а не культпоходом всей командой.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 19:36
    +4
    Церковь это личное дело каждого. Культпоходы в церковь это коммунятчина наоборот. Кто-то римо-католик, кто-то греко-католик, кто-то православный, кто-то протестант, кто-то адепт гундяевской секты, кто-то мусульманин, кто-то светский. Пусть каждый ходит в свою церковь когда хочет, а не культпоходом всей командой.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.10.2020 19:50
    +1
    Аа Бб, 15.10.2020 19:46
    Ок, в субботу Минай играет с Мариуполем. Перед игрой Кобин и Маркевич сходили в церковь. Вопрос: на чьей стороне Боженька?
    На той, кто меньше согрешил. Если одинаково нагрешили, то ничья будет
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 15.10.2020 20:25
    0
    Это напоминает сегодняшних "верующих", которые в советские времена стояли с блокнотиками возле церкви и записывали: "Кто там сегодня пришел пасочку святить?"
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 15.10.2020 19:46
    0
    Ок, в субботу Минай играет с Мариуполем. Перед игрой Кобин и Маркевич сходили в церковь. Вопрос: на чьей стороне Боженька?
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 19:45
    0
    так Вася і молитесь щоб "контрабас" процвітав?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 15.10.2020 19:42
    0
    Если в таком виде как на фото, то реально не поможет!
    Ссылка
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