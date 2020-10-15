Игорь СУРКИС: «Тренеры сборной должны благодарить Луческу»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выступление своих футболистов за сборную Украины.
- Все говорят, что Бущан - топ. Для вас он тоже топ?
- Каждый вратарь, когда выручает – топ, когда не выручает – он становится не топом. Бущан парень скромный, он не обращает на это внимание. Поверьте мне, что в дальнейшем он будет в каждом матче доказывать, что он сегодня по праву является вратарем если не №1, то хотя бы приближаясь к №1 в стране. Думаю, если он будет так продолжать, то на Евро составит достойную конкуренцию Пятову.
- Что скажете о Забарном? В 18 лет после такого матча с Францией (1:7) можно сломаться.
- А чего ломаться? С Испанией, особенно во втором тайме, показал, что он уже мужик и может играть на таком уровне. Но надо иметь смелость не только поставить игрока в таких матчах, но Луческу его задействовал в матчах Лиги чемпионов. Поэтому тренеры сборной должны благодарить Мистера за то, что он им дал возможность поставить и не бояться, что Забарный отыграет три матча подряд.
И он отыграл. Он отыграл на достаточно высоком уровне, но ему есть куда расти.
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Источник — ПроФутбол
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Могу посочувствовать сукису. Когда динаму начнут опускать провинциальные команды типа Барселона и ювентус.
Могу посочувствовать сукису. Когда динаму начнут опускать провинциальные команды типа Барселона и ювентус.
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