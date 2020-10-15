Игорь СУРКИС: «Тренеры сборной должны благодарить Луческу»

Президент «Динамо» считает, что румынский специалист очень помог тренерскому штабу Андрея Шевченко

  • 15.10.2020 18:56
  • 3729 просмотров
  • 18 комментариев
Игорь СУРКИС: «Тренеры сборной должны благодарить Луческу»
© Павел Кубанов

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выступление своих футболистов за сборную Украины.
 
- Все говорят, что Бущан - топ. Для вас он тоже топ?
- Каждый вратарь, когда выручает – топ, когда не выручает – он становится не топом. Бущан парень скромный, он не обращает на это внимание. Поверьте мне, что в дальнейшем он будет в каждом матче доказывать, что он сегодня по праву является вратарем если не №1, то хотя бы приближаясь к №1 в стране. Думаю, если он будет так продолжать, то на Евро составит достойную конкуренцию Пятову. 
 
- Что скажете о Забарном? В 18 лет после такого матча с Францией (1:7) можно сломаться.
- А чего ломаться? С Испанией, особенно во втором тайме, показал, что он уже мужик и может играть на таком уровне. Но надо иметь смелость не только поставить игрока в таких матчах, но Луческу его задействовал в матчах Лиги чемпионов. Поэтому тренеры сборной должны благодарить Мистера за то, что он им дал возможность поставить и не бояться, что Забарный отыграет три матча подряд.
 
И он отыграл. Он отыграл на достаточно высоком уровне, но ему есть куда расти.

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Источник — ПроФутбол

(14 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.10.2020 20:25
    0
    Суркис начал разгонять пиар там, где это не нужно.
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    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:54
    +1
    а вам просто заздрісно
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    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:52
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    grifon, 15.10.2020 19:50
    да да, Супер кубок теж не трофей, заливайте далі
    Раз в 5ти летку что выиграли и на каждом шагу скулите,так и в сборной раз в 10 лет помогли сынки сборной без пап с шахты ,уже корону оделии
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:50
    -1
    да да, Супер кубок теж не трофей, заливайте далі
    Ссылка
    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:50
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    grifon, 15.10.2020 19:48
    до чого тут Евро? я про нещодавні ігри в Лізі Націй, дурню
    Ссынок ,иди спать ты тупой
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    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:49
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    grifon, 15.10.2020 19:48
    до чого тут Евро? я про нещодавні ігри в Лізі Націй, дурню
    Ой это товарняки подготовка к евро брёвна проверили 7-1
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:48
    +1
    до чого тут Евро? я про нещодавні ігри в Лізі Націй, дурню
    Ссылка
    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:47
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    grifon, 15.10.2020 19:42
    нагадай скільки дідус Пятов пропустив?
    Сссынок,Дедушка Пятов на евро вывел и защита и полузащита шахтера ,пропустили меньше всех со всех групп,а ты тут скулишь после 7-1
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    stop2018
      stop2018, 15.10.2020 19:43
    -3
    Псих!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:42
    +2
    нагадай скільки дідус Пятов пропустив?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.10.2020 19:42
    -3
    Turnok, 15.10.2020 19:02
    Выход в финальную часть Чемпионата Европы футболисты ковали без Луческу. И, по моему мнению, слова Суркиса достаточно оскорбительны для тренерского штаба нашей сборной. Как будто сборную тренировал Луческу, а Андрей Шевченко просто так, мимо проходил.
    Вопрос не так надо ставить. Надо ставить вопрос что бы сделали Луческу или Шева если бы в их распоряжении были игроки уровня сборной Молдовы. Повезло что они тренеруют в Украине, где есть с чего лепить команду, которая может раз в пару лет пободаться с грандами (при наличии фарта конечно же, а как же без него то).
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    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:39
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Да особенно за 7-1 позор на века ,сссынков динамо и Мирчу благодарить
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    axylinam
    online
      axylinam, 15.10.2020 19:38
    -3
    Скоро в Киеве появится улица или стадион имени Луческу
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    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:26
    +3
    нехвилюйся кротик, вас це теж чекає
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 19:16
    -8
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 15.10.2020 19:15
    -9
    Из грязи в князи. Как же сейчас это сукису подходит.
    Могу посочувствовать сукису. Когда динаму начнут опускать провинциальные команды типа Барселона и ювентус.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 15.10.2020 19:15
    -7
    Из грязи в князи. Как же сейчас это сукису подходит.
    Могу посочувствовать сукису. Когда динаму начнут опускать провинциальные команды типа Барселона и ювентус.
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 15.10.2020 19:02
    +1
    Выход в финальную часть Чемпионата Европы футболисты ковали без Луческу. И, по моему мнению, слова Суркиса достаточно оскорбительны для тренерского штаба нашей сборной. Как будто сборную тренировал Луческу, а Андрей Шевченко просто так, мимо проходил.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:26
    +3
    нехвилюйся кротик, вас це теж чекає
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:42
    +2
    нагадай скільки дідус Пятов пропустив?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:54
    +1
    а вам просто заздрісно
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:48
    +1
    до чого тут Евро? я про нещодавні ігри в Лізі Націй, дурню
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 15.10.2020 19:02
    +1
    Выход в финальную часть Чемпионата Европы футболисты ковали без Луческу. И, по моему мнению, слова Суркиса достаточно оскорбительны для тренерского штаба нашей сборной. Как будто сборную тренировал Луческу, а Андрей Шевченко просто так, мимо проходил.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.10.2020 20:25
    0
    Суркис начал разгонять пиар там, где это не нужно.
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