Андрей ПЯТОВ: «Результаты тестов на коронавирус были шоком»

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии:

«Чувствую себя хорошо. Уже 11 дней нахожусь на изоляции, сдаю сейчас еще один тест, по результатам которого надеюсь вернуться в строй. Очень соскучился по тренировках в общей группе.

Для нас с Тарасом Степаненко был шок, когда узнали о результатах тестов на коронавирус после матча с «Десной». Была растерянность, не знали, что делать.

Впрочем, выбора не было, нужно было уйти на изоляцию, а потом через три дня тест снова был положительный. Приходится заниматься индивидуально. Однако впереди у «Шахтера» и сборной Украины много важных игр, хочется поскорее возвратиться к командным тренировкам».