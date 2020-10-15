Андрей ПЯТОВ: «Результаты тестов на коронавирус были шоком»

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии:
«Чувствую себя хорошо. Уже 11 дней нахожусь на изоляции, сдаю сейчас еще один тест, по результатам которого надеюсь вернуться в строй. Очень соскучился по тренировках в общей группе.
Для нас с Тарасом Степаненко был шок, когда узнали о результатах тестов на коронавирус после матча с «Десной». Была растерянность, не знали, что делать.
Впрочем, выбора не было, нужно было уйти на изоляцию, а потом через три дня тест снова был положительный. Приходится заниматься индивидуально. Однако впереди у «Шахтера» и сборной Украины много важных игр, хочется поскорее возвратиться к командным тренировкам».
Источник — zbirna.com
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