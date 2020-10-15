Олег СМАЛИЙЧУК: «Разве я утопил команду? Мы мечтаем о сильных Карпатах»

Совладелец «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о нынешней ситуации во львовском клубе:

«С «Карпатами» происходит процесс радикальный изменений, которые я анонсировал в начале. Ничего не происходит не по плану. Есть нюансы, которые есть в футболе, есть проблемы, которые нужно решать. И мы это решаем. Я не думаю, что это больше намного дольше, чем я обещал. Но и люди должны понимать, что клуб, который тонул последнее десятилетие, даже физически нереально вытянуть в элиту за пару месяцев. Это длительный процесс.

Разве я утопил команду? Можно по-разному говорить. Я сделал то, за что во Львове ни один человек не взял бы ответственность. Я не жалею о том, что я делал. Если бы я когда-то имел какие-то политические амбиции или связывал свое будущее с политикой, то меня бы больше беспокоили мысли людей и уважаемых во Львове футбольных функционеров.

Но сегодня я хочу быть максимально далек от популизма, заниматься любимым делом. Мы мечтаем о сильных «Карпатах». И неважно где «Карпаты» будут играть в следующем сезоне. Важно, где они будут через 5, 10, 20 лет. И даже где они будут, когда нас не станет».