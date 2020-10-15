Матч Александрия – Ингулец состоится по расписанию

«Александрия» пополнила тревожный список команд УПЛ, в которых обнаружен коронавирус. По последней, вполне официальной информации, в александрийском клубе сразу 27 заболевших COVID-19 (среди них и футболисты, и сотрудники клуба). Это очень много, и речь нужно вести о настоящей пандемии, а не о частных вспышках вируса.

Однако ближайший календарный матч с участием александрийцев – 18 октября против «Ингульца» - переноситься не будет. Парадокс? Нет, новый «медицинский протокол». Если раньше наличие в клубе «лишь» четырех-шести инфицированных коронавирусом человек было достаточным аргументом для смещения матча, то сейчас этого явно недостаточно.

Согласно новым требованиям, если в команде остается 13 боеспособных (то есть здоровых) футболистов, матч переносить не будут. В заявке «Александрии» на сезон по Спискам А и Б почти семьдесят человек, поэтому даже если из нынешних 27 заболевших будут все игроки основного состава, матч все равно не имеют оснований перенести, так как необходимый минимум для участия в игре набирается.

Поэтому почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что встреча «Александрия» - «Ингулец», запланированная на 17.00 ближайшего воскресенья, состоится по расписанию.

А вот ближайшие матчи молодежных составов «Александрии» - команд U-19 и U-21 - будут перенесены.