Делегация Металлист 1925 в день праздника посетила военный госпиталь

В День Защитника Украины харьковский клуб и его болельщики поздравили воинов, находящихся на лечении

  • 15.10.2020 18:37
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Делегация Металлист 1925 в день праздника посетила военный госпиталь

Уже по традиции футбольный клуб «Металлист 1925» и его болельщики провели акцию по случаю Дня Защитника Украины. В её рамках делегация «Металлиста 1925» посетила Военно-медицинский клинический центр Северного региона и поздравила украинских воинов, которые проходят там лечение.

Через карантинные ограничения, членам делегации, к сожалению, не удалось посетить бойцов в палатах, но зато удалось пообщаться с ними на свежем воздухе. По предварительной договоренности с руководством госпиталя, футбольный клуб «Металлист 1925» приобрел необходимое оборудование для кабинета психологического восстановления, а именно ноутбук, микрофон, штатив, шесть кресел-пуфов с логотипом клуба, а также клубную атрибутику.

Харьковский клуб всегда поддерживал бойцов, которые на передовой защищают Украину от врага. В госпиталь приехала довольно большая делегация «желто-синих». Это соучредитель клуба Андрей Парнюк, заместитель генерального директора Антон Иванов, менеджер по работе с болельщиками Ольга Росоловская, игроки команды – Максим Цвиренко, Владимир Коробка, Денис Ндукве, Денис Резепов и Максим Коваленко. От «Клуба болельщиков» было двое представителей – это Андрей Куликов и Сергей Желавський.

«Клуб болельщиков» на официальном сайте команды в течение трёх недель собирал денежную помощь военному госпиталю. К сбору средств присоединились неравнодушные харьковчане, за что им огромное спасибо.

«Мы пожелали ребятам поскорее выздороветь, вернуться в строй, вернуться к семьям. Думаю, такая поддержка, наше поздравление и слова благодарности помогут ребятам преодолеть свои болезни и вселят уверенность в скорое и успешное выздоровление. Несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, нам удалось провести акцию. Надеюсь, традиция поздравлять наших защитников будет иметь продолжение и в следующем году»,  – прокомментировал посещение госпиталя заместитель Генерального директора ФК «Металлист 1925» Антон Иванов.

Настроение у пациентов военного госпиталя и медперсонала после такого посещения и таких поздравлений было отличным, в ответ они пожелали футболистам хороших результатов на футбольном поле и выполнить задачу выхода в Украинскую Премьер-Лигу.

Футбольный клуб «Металлист 1925» желает всем украинским воинам, которые сейчас находятся на лечении в медицинских учреждениях Украины, скорейшего выздоровления, а тем, кто на передовой – победы над врагом и возвращения к своим семьям, к своим любимым и близким уже в ближайшее время.

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Анатолий Хамаев, Sport.ua

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