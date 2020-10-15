ШЕВЧУК: «Харатин нормально дебютировал, но есть хорошая конкуренция»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался об отсутствии на поле Игоря Харатина. Отметим, что хавбек Ференцвароша провел со старта мадридский поединок против испанцев (0:4), а также спарринг против французов (1:7). А вот в домашних играх против Германии (1:2) и Испании (1:0) Игорь оставался на скамейке запасных.

«Что Харатин, что Сидорчук - это оба игрока, которые сконцентрированы на оборону, «шестерки» такие. Они вместе не появлялись, потому что могут друг друга дублировать. Что касается игры Харатина, то он отлично проявляет себя в Ференцвароше, там он игрок стартового состава. По матчу против сборной Франции - это был его второй матч. Он был на карточке, мог получить красную, нужно было себя контролировать и аккуратно играть. Считаю, что он нормально дебютировал, но на эту позицию у нас есть хорошая конкуренция», - сказал Шевчук.

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