ШЕВЧУК: «Харатин нормально дебютировал, но есть хорошая конкуренция»

Специалист – о конкуренции на позиции опорного полузащитника

  • 15.10.2020 16:17
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ШЕВЧУК: «Харатин нормально дебютировал, но есть хорошая конкуренция»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался об отсутствии на поле Игоря Харатина. Отметим, что хавбек Ференцвароша провел со старта мадридский поединок против испанцев (0:4), а также спарринг против французов (1:7). А вот в домашних играх против Германии (1:2) и Испании (1:0) Игорь оставался на скамейке запасных.

«Что Харатин, что Сидорчук - это оба игрока, которые сконцентрированы на оборону, «шестерки» такие. Они вместе не появлялись, потому что могут друг друга дублировать. Что касается игры Харатина, то он отлично проявляет себя в Ференцвароше, там он игрок стартового состава. По матчу против сборной Франции - это был его второй матч. Он был на карточке, мог получить красную, нужно было себя контролировать и аккуратно играть. Считаю, что он нормально дебютировал, но на эту позицию у нас есть хорошая конкуренция», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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