Вячеслав ШЕВЧУК: «Соболю и Михайличенко нужно прибавлять в игре на оборону»

Специалист – о конкуренции в сборной на позиции левого защитника

  • 15.10.2020 13:05
  • 886 просмотров
  • 7 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Соболю и Михайличенко нужно прибавлять в игре на оборону»
© УАФ. Эдуард Соболь

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал решение тренерского штаба выпустить на правом фланге обороны Эдуарда Соболя вместо Богдана Михайличенко на матч четвертого тура Лиги наций против Испании (1:0).

«По Эдуарду Соболю, он играл на атаку, это его лучшие качества. Он бывший игрок атакующей зоны, был полузащитником. То же касается и Михайличенко, они оба атакующие игрока. Безусловно, им обоим нужно прибавлять в игре на оборону. Конечно, были ошибки, ему сложно было играть против этого быстрого и мощного оппонента. 

Нужно было больше закрывать правую ногу и чтобы Зубков помогал перекрывать центральную зону. Да, он часто не успевал, это не один из его лучших матчей. Но опять же, Эдуард лучше играет на атаку, чем на оборону. Но все же Соболь более предпочтительный в игре на оборону, чем Михайличенко», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 15.10.2020 14:16
    0
    Вообще не пойму как Соболь выпрыгнул из Металлурга Запорожье. Сколько смотрю - ничего в нём не вижу...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 15.10.2020 14:12
    0
    Говорят, что за Траоре никто не успевает. В том числе и в Прьемер-лиге. Испанские журналисты называют его "чемпионом мира по бегу на 5 метров". Задачей Соболя было выдавить Траоре на фланг, не дать ему сместиться в центр. Чтобы Траоре не входил в штрафную, а подавал. С большой долей везения, Соболь с этой задачей справился. Я бы не судил его строго.
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    samird
    online
      samird, 15.10.2020 14:11
    -1
    Они оба слабоваты в обороне. Для такого (Франция/Германия/Испания) уровня конечно же. Миколенко на позиции левого защитника игрок другого уровня (и потенциала) и в атаке, и в обороне. Оптимальная линия защиты сейчас лично мне видится такой - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев.
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.10.2020 14:11
    +1
    bullyUA, 15.10.2020 13:36
    Ни Соболь ни Михайличенко не являются полноценной альтернативой Миколенко.
    Миколенко если будет играть как с Францией должен являться игрком банки
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    Ihor86
      Ihor86, 15.10.2020 13:48
    0
    Левый фланг, а не правый
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 15.10.2020 13:46
    -1
    bullyUA, 15.10.2020 13:36
    Ни Соболь ни Михайличенко не являются полноценной альтернативой Миколенко.
    придётся терпеть, чтобы крот Матвиенко не играл в составе.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 13:36
    +1
    Ни Соболь ни Михайличенко не являются полноценной альтернативой Миколенко.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.10.2020 14:11
    +1
    bullyUA, 15.10.2020 13:36
    Ни Соболь ни Михайличенко не являются полноценной альтернативой Миколенко.
    Миколенко если будет играть как с Францией должен являться игрком банки
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 13:36
    +1
    Ни Соболь ни Михайличенко не являются полноценной альтернативой Миколенко.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 15.10.2020 14:16
    0
    Вообще не пойму как Соболь выпрыгнул из Металлурга Запорожье. Сколько смотрю - ничего в нём не вижу...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 15.10.2020 14:12
    0
    Говорят, что за Траоре никто не успевает. В том числе и в Прьемер-лиге. Испанские журналисты называют его "чемпионом мира по бегу на 5 метров". Задачей Соболя было выдавить Траоре на фланг, не дать ему сместиться в центр. Чтобы Траоре не входил в штрафную, а подавал. С большой долей везения, Соболь с этой задачей справился. Я бы не судил его строго.
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 15.10.2020 13:48
    0
    Левый фланг, а не правый
    Ссылка
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