Вячеслав ШЕВЧУК: «Соболю и Михайличенко нужно прибавлять в игре на оборону»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал решение тренерского штаба выпустить на правом фланге обороны Эдуарда Соболя вместо Богдана Михайличенко на матч четвертого тура Лиги наций против Испании (1:0).

«По Эдуарду Соболю, он играл на атаку, это его лучшие качества. Он бывший игрок атакующей зоны, был полузащитником. То же касается и Михайличенко, они оба атакующие игрока. Безусловно, им обоим нужно прибавлять в игре на оборону. Конечно, были ошибки, ему сложно было играть против этого быстрого и мощного оппонента.

Нужно было больше закрывать правую ногу и чтобы Зубков помогал перекрывать центральную зону. Да, он часто не успевал, это не один из его лучших матчей. Но опять же, Эдуард лучше играет на атаку, чем на оборону. Но все же Соболь более предпочтительный в игре на оборону, чем Михайличенко», - сказал Шевчук.