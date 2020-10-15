Румыния – Австрия – 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче четвертого тура Лиги наций в группе B1 сборная Румынии на своем поле уступила национальной команде Австрии со счетом 0:1.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Шёпф (Австрия).
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Источник — Sport.ua
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