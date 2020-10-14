Россия сыграла вничью с Венгрией, Турция разошлась миром с Сербией

Завершились матчи 4-го тура Лиги наций. 14 октября вечером состоялись поединки в низших дивизионах.
Россия сыграла вничью с Венгрией (0:0), Турция разошлась миром с Сербией (2:2).
Хет-трики за свои команды сделали Эран Захави (Израиль) и Харис Вучкич (Словения).
Лига наций. 4-й тур
Лига B
Болгария – Уэльс – 0:1
Гол: Дж. Уильямс, 85
Норвегия – Северная Ирландия – 1:0
Гол: Даллас, 68 (автогол)
Россия – Венгрия – 0:0
Румыния – Австрия – 0:1
Гол: Шопф, 76.
Словакия – Израиль – 2:3
Голы: Хамшик, 16, Мак, 38 – Захави, 68, 76, 89.
Турция – Сербия – 2:2
Голы: Чалханоглу, 57, Туфан, 76 – Милинкович-Савич, 22, Митрович, 49.
Шотландия – Чехия – 1:0
Гол: Фрэйзер, 6.
Лига C
Беларусь – Казахстан – 2:0
Голы: Яблонский, 36, Юзепчук, 90+3.
Греция – Косово – 0:0
Молдова – Словения – 0:4
Голы: Ловрич, 8, Вучкич, 37, 42, 55 (пен).
Северная Македония – Грузия – 1:1
Голы: Алиоски, 90+3 (пен.) – Кварацхелия, 74.
Эстония – Армения – 1:1
Голы: Саппинен, 14 – Оганесян, 8.
Турнирная таблица Лиги наций
Источник — Sport.ua
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