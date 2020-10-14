Россия сыграла вничью с Венгрией, Турция разошлась миром с Сербией

Хет-трики сделали Эран Захави (Израиль) и Харис Вучкич (Словения)

  • 14.10.2020 23:59
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  • 3 комментария
Россия сыграла вничью с Венгрией, Турция разошлась миром с Сербией
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Завершились матчи 4-го тура Лиги наций. 14 октября вечером состоялись поединки в низших дивизионах.

Россия сыграла вничью с Венгрией (0:0), Турция разошлась миром с Сербией (2:2).

Хет-трики за свои команды сделали Эран Захави (Израиль) и Харис Вучкич (Словения).

Лига наций. 4-й тур

Лига B

Болгария – Уэльс – 0:1

Гол: Дж. Уильямс, 85

Норвегия – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Даллас, 68 (автогол)

Россия – Венгрия – 0:0

Румыния – Австрия – 0:1

Гол: Шопф, 76.

Словакия – Израиль – 2:3

Голы: Хамшик, 16, Мак, 38 – Захави, 68, 76, 89.

Турция – Сербия – 2:2

Голы: Чалханоглу, 57, Туфан, 76 – Милинкович-Савич, 22, Митрович, 49.

Шотландия – Чехия – 1:0

Гол: Фрэйзер, 6.

Лига C

Беларусь – Казахстан – 2:0

Голы: Яблонский, 36, Юзепчук, 90+3. 

Греция – Косово – 0:0

Молдова – Словения – 0:4

Голы: Ловрич, 8, Вучкич, 37, 42, 55 (пен).

Северная Македония – Грузия – 1:1

Голы: Алиоски, 90+3 (пен.) – Кварацхелия, 74.

Эстония – Армения – 1:1

Голы: Саппинен, 14 – Оганесян, 8.

Турнирная таблица Лиги наций

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 00:17
    +2
    Раиссю должны были венгры обыграть. Совсем убого ущербные смотрятся, прям как их адепты на сайте
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 15.10.2020 00:12
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    J0e777, 15.10.2020 00:09
    Расеянский шлак
    Сскакун сссынок ,а ты всё радуешься что ты идиот!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 00:09
    +2
    Расеянский шлак
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 15.10.2020 00:17
    +2
    Раиссю должны были венгры обыграть. Совсем убого ущербные смотрятся, прям как их адепты на сайте
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 00:09
    +2
    Расеянский шлак
    Ссылка
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