Беларусь – Казахстан – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги наций в группе С4 сборная Беларуси на своем поле обыграла национальную команду Казахстана со счетом 2:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Юзепчук (Беларусь).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Яблонский (Беларусь).
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Источник — Sport.ua
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