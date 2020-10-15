Николай ШАПАРЕНКО: «Шевченко всегда подбирает нужные слова»

Хавбек сборной Украины – о психологии команды

  • 15.10.2020 15:51
  • 1718 просмотров
  • 4 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Шевченко всегда подбирает нужные слова»
© uaf.ua

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о том, что помогает команде быть психологически стойкой в решающих матчах:

«В первую очередь, это большая заслуга тренера. Он всегда подбирает нужные слова для поддержки. Немаловажна реакция игроков, чтобы не зацикливаться, а идти дальше. Вчера проиграли — сегодня выиграли. Нужно жить сегодняшним днем, забывать былые заслуги и поражения.

Мы играли против трех топ-сборных, и у каждой игроки мирового уровня. Кто больше всего понравился? Тони Кроос — это сумасшедший игрок. И Йосуа Киммих. Это два футболиста, которые мне очень понравились».

Напомним, 13 октября Украина обыграла Испанию 1:0 в Лиге наций.

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Источник — Football.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.10.2020 17:16
    0
    Cссынки Днонамо, 15.10.2020 16:01
    Да сссынок ты прав
    Відразу видно, що ти ніколи ніяким спортом не займався. Всі тренери частенько не вибирають висловів, а в рядянський час дістати пару підзатильників від тренера і зовсім рахувалося нормою.
    А якби тобі довелося бути присутнім на тренуваннях у Турчина, то ти би сам повісився.
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 15.10.2020 16:45
    +3
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 16:03
    Слухай, ти довиьобуєшся, що тобі руки порубають, будешь ногами по клаві друкувати, закінчуй.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 16:03
    -11
    Cссынки Днонамо, 15.10.2020 16:01
    Да сссынок ты прав
    Ссылка
    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 16:01
    -8
    Да сссынок ты прав
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 15.10.2020 16:45
    +3
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 16:03
    Слухай, ти довиьобуєшся, що тобі руки порубають, будешь ногами по клаві друкувати, закінчуй.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.10.2020 17:16
    0
    Cссынки Днонамо, 15.10.2020 16:01
    Да сссынок ты прав
    Відразу видно, що ти ніколи ніяким спортом не займався. Всі тренери частенько не вибирають висловів, а в рядянський час дістати пару підзатильників від тренера і зовсім рахувалося нормою.
    А якби тобі довелося бути присутнім на тренуваннях у Турчина, то ти би сам повісився.
    Ссылка
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