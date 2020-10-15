Николай ШАПАРЕНКО: «Шевченко всегда подбирает нужные слова»

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о том, что помогает команде быть психологически стойкой в решающих матчах:

«В первую очередь, это большая заслуга тренера. Он всегда подбирает нужные слова для поддержки. Немаловажна реакция игроков, чтобы не зацикливаться, а идти дальше. Вчера проиграли — сегодня выиграли. Нужно жить сегодняшним днем, забывать былые заслуги и поражения.

Мы играли против трех топ-сборных, и у каждой игроки мирового уровня. Кто больше всего понравился? Тони Кроос — это сумасшедший игрок. И Йосуа Киммих. Это два футболиста, которые мне очень понравились».

Напомним, 13 октября Украина обыграла Испанию 1:0 в Лиге наций.