Норвегия – Северная Ирландия – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги наций в группе B1 сборная Норвегии на своем поле обыграла национальную команду Северной Ирландии со счетом 1:0.
События матча
|67'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Стюарт Даллас (Северная Ирландия).
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Источник — Sport.ua
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