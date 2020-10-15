Сергей РЕБРОВ: «Обожаю Динамо, но нужно оставить эмоции в стороне»

Наставник «Ференцвароша» - о матчах Лиги чемпионов

  • 15.10.2020 15:13
  • 825 просмотров
  • 4 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Обожаю Динамо, но нужно оставить эмоции в стороне»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матчей против своего бывшего клуба, «Динамо», в групповом этапе Лиги чемпионов:

«Это будет нелегко. Обожаю «Динамо», здесь я стал настоящим футболистом, десять лет играл в команде.

Я уважаю своего соперника, но я должен оставить свои эмоции в стороне. Я профессионал, работаю на успех «Ференцвароша».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Origo.hu

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:46
    0
    Динамофоби срані.
    Ха-ха
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:45
    0
    Знову тут ці дебіли зі своєю маячнею
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:17
    -5
    Удачи Ференцварошу в матче с позорным кипрским клюбом.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:17
    -5
    Я обожаю динамо лобоновмкого он сказал ,а этих сссынков нахлобучим
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:46
    0
    Динамофоби срані.
    Ха-ха
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:45
    0
    Знову тут ці дебіли зі своєю маячнею
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности