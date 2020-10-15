Сергей РЕБРОВ: «Обожаю Динамо, но нужно оставить эмоции в стороне»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матчей против своего бывшего клуба, «Динамо», в групповом этапе Лиги чемпионов:

«Это будет нелегко. Обожаю «Динамо», здесь я стал настоящим футболистом, десять лет играл в команде.

Я уважаю своего соперника, но я должен оставить свои эмоции в стороне. Я профессионал, работаю на успех «Ференцвароша».