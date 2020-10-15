Северная Македония – Грузия – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги наций в группе C2 сборная Северной Македонии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Грузии со счетом 1:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эгзиян Алиловски (Северная Македония).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
|67'
|Столе Димитриевски (Северная Македония) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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