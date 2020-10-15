БОЛБАТ: «Сборная нашла выход из ситуации. Мы тоже будем делать максимум»

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Болбат в интервью Shakhtar TV рассказал о своем возвращении в общую группу, а также поделился мнением о ситуации со вспышкой коронавируса в команде.

«Уже все хорошо. Восстанавливался, последние три дня меня подводили к общей группе, я делал максимально приближенные упражнения, чтобы не чувствовать никаких болей. Сейчас все хорошо, готовимся к субботней игре.

Надо принимать эту ситуацию и учиться жить с этим. Мы не первые, кто оказались в такой ситуации. Многие команды и даже сборная оказались в сложной ситуации, но, как видим, нашли выход и выиграли у Испании. Точно так же и мы, кто здоровы, будем делать максимум, потому что мы представляем «Шахтер» и готовимся во всех матчах играть на победу», - сказал Болбат.

Напомним, накануне минувших матчей сборной Украины в «Шахтере» была обнаружена вспышка коронавируса. Сначала положительные тесты сдали Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а затем заболели еще 9 игроков, в частности Жуниор Мораес и Николай Матвиенко.