Врач сборной Украины: «Правильно сделали, посадив весь Шахтер на карантин»

Врач сборной Украины по футболу Максим Бецко рассказал в рамках «Эксперт-клуба Parimatch», что в национальную команду могли быть вызваны игроки «Шахтера», тесты которых на коронавирус показали отрицательный результат, но было принято решение перестраховаться.

«Ситуация на самом деле была прогнозируемая. Ничего неожиданного для нас не было. Кстати, хочу поблагодарить за приглашение. Наконец-то на медицинский штаб обратят внимание, может, даже руководство Украинской ассоциации футбола поймет, что это важная структура, нужная.

Приходилось принимать сложные решения, которые не были урегулированы никакими законодательными актами. В частности, когда было найдено двух инфицированных футболистов «Шахтера», по всем нормативно-правовым документам все остальные могли приглашаться в сборную. Но нами было принято решение, что все-таки весь «Шахтер» должен сесть на карантин, и мы не пустили весь «Шахтер». Как оказалось, это правильно, немного пошли в разрез с нормативными документами.

А то, что обнаружились заболевшие еще потом, да, это была неожиданность. Еще будем разбираться, смотреть, что с Луниным и Панькивым. Там уже пришлось принимать решения. Я изначально был запасным доктором, но так вышло, что остался главным. Поэтому сложные решения во Франции приходилось принимать мне, и даже немного конфликтовать с руководством. Но мы справились», - сказал Бецко.

Напомним, накануне минувших матчей сборной Украины в донецком «Шахтере» была обнаружена вспышка коронавируса. Сначала положительные тесты сдали Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а затем заболели еще 9 игроков, в частности Жуниор Мораес и Николай Матвиенко.