Эстония – Армения – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче четвертого тура Лиги наций в группе C2 сборная Эстонии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Армении со счетом 1:1.
События матча
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Камо Оганесян (Армения).
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Источник — Sport.ua
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