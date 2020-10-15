Молдова – Словения – 0:4. Видео голов и обзор матча

В матче четвертого тура Лиги наций в группе C3 сборная Словении на выезде разгромила национальную команду Молдовы со счетом 0:4.
События матча
|55'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харис Вучкич (Словения).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Харис Вучкич (Словения).
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харис Вучкич (Словения).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Санди Ловрич (Словения).
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Источник — Sport.ua
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