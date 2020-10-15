Жуниор МОРАЕС: «Не представляю, когда и где подхватил коронавирус»

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, как себя чувствует на самоизоляции.

«Чувствую себя хорошо. Понятно, когда только узнаешь, что у тебя положительный тест на коронавирус, это сразу пугает. Я старался следовать рекомендациям, принимать все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свою семью. Но, к сожалению, опасность невидимая и ты не знаешь, когда можешь инфицироваться. Даже сейчас я не представляю, когда и где подхватил болезнь. Сложно также, потому что есть определенный страх, на мне лежит ответственность, что инфекция может передаться другим. Пожалуй, мой самый большой страх – заразить семью, которая находится рядом. Это очень трудно, и я стараюсь предпринимать все меры предосторожности, чтобы исключить распространение вируса. Позитивная новость заключается в том, что чувствую себя хорошо и делаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления.

Тяжело сидеть дома и никуда не выходить. Я не могу быть вместе со всеми, и это расстраивает. Очень непросто видеть своих детей и не иметь возможности подойти к ним, поиграть вместе. Сложно общаться с женой, соблюдая дистанцию. Самоизоляция мне дается непросто. Сейчас я закрыт у себя в комнате и стараюсь заниматься вещами, которые помогают мне расти. Смотрю игры, читаю книги, заполняю свободное время чем-то полезным. Надеюсь, это скоро закончится», - сказал Мораес.

Наомним, что 9 игроков и 9 работников «Шахтера» заболели коронавирусом.