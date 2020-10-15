Жуниор МОРАЕС: «Не представляю, когда и где подхватил коронавирус»

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, как себя чувствует на самоизоляции.
«Чувствую себя хорошо. Понятно, когда только узнаешь, что у тебя положительный тест на коронавирус, это сразу пугает. Я старался следовать рекомендациям, принимать все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свою семью. Но, к сожалению, опасность невидимая и ты не знаешь, когда можешь инфицироваться. Даже сейчас я не представляю, когда и где подхватил болезнь. Сложно также, потому что есть определенный страх, на мне лежит ответственность, что инфекция может передаться другим. Пожалуй, мой самый большой страх – заразить семью, которая находится рядом. Это очень трудно, и я стараюсь предпринимать все меры предосторожности, чтобы исключить распространение вируса. Позитивная новость заключается в том, что чувствую себя хорошо и делаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления.
Тяжело сидеть дома и никуда не выходить. Я не могу быть вместе со всеми, и это расстраивает. Очень непросто видеть своих детей и не иметь возможности подойти к ним, поиграть вместе. Сложно общаться с женой, соблюдая дистанцию. Самоизоляция мне дается непросто. Сейчас я закрыт у себя в комнате и стараюсь заниматься вещами, которые помогают мне расти. Смотрю игры, читаю книги, заполняю свободное время чем-то полезным. Надеюсь, это скоро закончится», - сказал Мораес.
Наомним, что 9 игроков и 9 работников «Шахтера» заболели коронавирусом.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
що толком ніхто не знає про цей вірус нічого
-
Найбільше про цей вірус говорять політики (які в більшості патологічні брехуни) та Білл Гейтс (який немає жодного відношення до медицини та вірусології).
Hcov-OC43?
Hcov-NL63
Hcov-HKU1?
- Сарс-Ков?
- Мерс-Ков?
- SARS-CoV-2
В организме человека 7 коронавирусов. ПЦР обнаруживает один из них. Первые четыре - самые распространенные простуды на протяжении всей жизни. По телевизору не услышишь положительного на Covid-19, он очень редко, всегда говорят положительный на коронавирус .... а какой?
Hcov-OC43?
Hcov-NL63
Hcov-HKU1?
- Сарс-Ков?
- Мерс-Ков?
- SARS-CoV-2
В организме человека 7 коронавирусов. ПЦР обнаруживает один из них. Первые четыре - самые распространенные простуды на протяжении всей жизни. По телевизору не услышишь положительного на Covid-19, он очень редко, всегда говорят положительный на коронавирус .... а какой?
Hcov-OC43?
Hcov-NL63
Hcov-HKU1?
- Сарс-Ков?
- Мерс-Ков?
- SARS-CoV-2
В организме человека 7 коронавирусов. ПЦР обнаруживает один из них. Первые четыре - самые распространенные простуды на протяжении всей жизни. По телевизору не услышишь положительного на Covid-19, он очень редко, всегда говорят положительный на коронавирус .... а какой?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.