Жуниор МОРАЕС: «Не представляю, когда и где подхватил коронавирус»

Форвард «Шахтера» находится на самоизоляции

  • 15.10.2020 12:40
  • 1122 просмотра
  • 5 комментариев
Жуниор МОРАЕС: «Не представляю, когда и где подхватил коронавирус»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, как себя чувствует на самоизоляции.

«Чувствую себя хорошо. Понятно, когда только узнаешь, что у тебя положительный тест на коронавирус, это сразу пугает. Я старался следовать рекомендациям, принимать все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свою семью. Но, к сожалению, опасность невидимая и ты не знаешь, когда можешь инфицироваться. Даже сейчас я не представляю, когда и где подхватил болезнь. Сложно также, потому что есть определенный страх, на мне лежит ответственность, что инфекция может передаться другим. Пожалуй, мой самый большой страх – заразить семью, которая находится рядом. Это очень трудно, и я стараюсь предпринимать все меры предосторожности, чтобы исключить распространение вируса. Позитивная новость заключается в том, что чувствую себя хорошо и делаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления. 

Тяжело сидеть дома и никуда не выходить. Я не могу быть вместе со всеми, и это расстраивает. Очень непросто видеть своих детей и не иметь возможности подойти к ним, поиграть вместе. Сложно общаться с женой, соблюдая дистанцию. Самоизоляция мне дается непросто. Сейчас я закрыт у себя в комнате и стараюсь заниматься вещами, которые помогают мне расти. Смотрю игры, читаю книги, заполняю свободное время чем-то полезным. Надеюсь, это скоро закончится», - сказал Мораес.

Наомним, что 9 игроков и 9 работников «Шахтера» заболели коронавирусом.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 15.10.2020 14:00
    -1
    Пиздец как вам мозги запудрили этим вирусом. Эй!!! Проснетесь.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.10.2020 13:37
    -3
    bullyUA, 15.10.2020 13:20
    Не смотри больше путиновизор и его украинских прихвостней. Не ходи больше в гундяевскую секту. Может человеком станешь.
    Ви, до речі, знаєте, що в багатьох країнах світу немає ніякого карантину, немає потреби носити маски
    що толком ніхто не знає про цей вірус нічого
    -
    Найбільше про цей вірус говорять політики (які в більшості патологічні брехуни) та Білл Гейтс (який немає жодного відношення до медицини та вірусології).
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 13:20
    +2
    Италия - страна контрастов Италия, 15.10.2020 13:01
    Да нет никакого вируса, просто на этом зарабатывают бабло. А людей за дебилов считают и запугивают. Hcov-229 E?
    Hcov-OC43?
    Hcov-NL63
    Hcov-HKU1?
    - Сарс-Ков?
    - Мерс-Ков?
    - SARS-CoV-2
    В организме человека 7 коронавирусов. ПЦР обнаруживает один из них. Первые четыре - самые распространенные простуды на протяжении всей жизни. По телевизору не услышишь положительного на Covid-19, он очень редко, всегда говорят положительный на коронавирус .... а какой?
    Не смотри больше путиновизор и его украинских прихвостней. Не ходи больше в гундяевскую секту. Может человеком станешь.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 15.10.2020 13:01
    -7
    Да нет никакого вируса, просто на этом зарабатывают бабло. А людей за дебилов считают и запугивают. Hcov-229 E?
    Hcov-OC43?
    Hcov-NL63
    Hcov-HKU1?
    - Сарс-Ков?
    - Мерс-Ков?
    - SARS-CoV-2
    В организме человека 7 коронавирусов. ПЦР обнаруживает один из них. Первые четыре - самые распространенные простуды на протяжении всей жизни. По телевизору не услышишь положительного на Covid-19, он очень редко, всегда говорят положительный на коронавирус .... а какой?
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 15.10.2020 12:53
    +2
    «Не представляю, когда и где подхватил коронавирус» - учитывая, сколько людей заболело в Шахтере, очевидно где он заразился. Каждый день на тренировке трутся друг о друга.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 13:20
    +2
    Италия - страна контрастов Италия, 15.10.2020 13:01
    Да нет никакого вируса, просто на этом зарабатывают бабло. А людей за дебилов считают и запугивают. Hcov-229 E?
    Hcov-OC43?
    Hcov-NL63
    Hcov-HKU1?
    - Сарс-Ков?
    - Мерс-Ков?
    - SARS-CoV-2
    В организме человека 7 коронавирусов. ПЦР обнаруживает один из них. Первые четыре - самые распространенные простуды на протяжении всей жизни. По телевизору не услышишь положительного на Covid-19, он очень редко, всегда говорят положительный на коронавирус .... а какой?
    Не смотри больше путиновизор и его украинских прихвостней. Не ходи больше в гундяевскую секту. Может человеком станешь.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 15.10.2020 12:53
    +2
    «Не представляю, когда и где подхватил коронавирус» - учитывая, сколько людей заболело в Шахтере, очевидно где он заразился. Каждый день на тренировке трутся друг о друга.
    Ссылка
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