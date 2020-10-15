ЕЗЕРСКИЙ: «Фамилии игроков сборной Франции давили на украинцев»

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал для «Эксперт-клуба Parimatch» последние матчи команды Андрея Шевченко.

Напомним, сначала сборная Украины в товарищеском матче проиграла Франции (1:7), а затем в рамках Лиги наций уступила Германии (1:2) и обыграла Испанию (1:0).

«Цикл был сложный, ведь играли против трех топовых команд. Подготовки было минимум как перед первой игрой, так и между матчами. Поэтому очень сложно в таких условиях готовиться. В силу разных причин тренерский штаб не дождался большой группы игроков. Был такой цейтнот в технических вопросах и для главного тренера, но они достойно и с честью вышли из этого положения.

Конечно, когда в последний момент приглашается большая группа игроков, которые были в ближайшем резерве, пригласили много игроков, которые впервые дебютировали за сборную. В таком составе играть против Франции... Плюс была большая ротация, ведь главный тренер понимал, что впереди главные игры. Конечно, была ротация, и, наверное, эта недостаточная коммуникация и сыгранность между игроками дала о себе знать.

Плюс в первом тайме фамилии, которые вышли в футболках сборной Франции, немного давили на игроков. Были неуверенные действия, ведь мы знаем уровень наших игроков. А вот во втором тайме, особенно его первой половине, были более уверенные действия. Хочу отметить, что в первом тайме были 2-3 возможности забить. Мне кажется, если бы из них получился один гол, в наших игроков вселилась бы уверенность и они намного лучше бы начали действовать.

Я считаю, что в игре против сборной Франции тренерский штаб получил большую информацию. Главный тренер отошел от своей модели игры, стиля, немного перестроил. И мы увидели совсем другую сборную Украину против Германии и особенно Испании», - сказал Езерский.