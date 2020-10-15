Фран СОЛЬ: «Доволен всем, что со мной произошло после перехода в Тенерифе»

Форвард Фран Соль, которого «Динамо» Киев арендовало «Тенерифе» до конца нынешнего сезона, поделился первыми впечатлениями.

«Доволен всем, что произошло с момента моего приезда в «Тенерифе»: прием, первая неделя тренировок, первые три очка. Мотивация максимальная, с огромным желанием жду следующей игры», - написал Соль.

Напомним, что Фран Соль удачно дебютировал за «Тенерифе». Не забил, но помог победить