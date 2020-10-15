Фран СОЛЬ: «Доволен всем, что со мной произошло после перехода в Тенерифе»

Нападающему комфортно в новом клубе

  • 15.10.2020 11:43
  • 1206 просмотров
  • 4 комментария
Фран СОЛЬ: «Доволен всем, что со мной произошло после перехода в Тенерифе»
© marca.com

Форвард Фран Соль, которого «Динамо» Киев арендовало «Тенерифе» до конца нынешнего сезона, поделился первыми впечатлениями.

«Доволен всем, что произошло с момента моего приезда в «Тенерифе»: прием, первая неделя тренировок, первые три очка. Мотивация максимальная, с огромным желанием жду следующей игры», - написал Соль.

Напомним, что Фран Соль удачно дебютировал за «Тенерифе». Не забил, но помог победить

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 15.10.2020 12:44
    0
    Обрадуй украинских болельщиков - останься там навсегда!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 12:33
    0
    Кто недоволен , поднимите руку !
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.10.2020 12:05
    -1
    alex-rogovskiy, 15.10.2020 11:59
    может Тенерифе в заголовке?
    Наши СМИ не воспринимают Испанию всерьез. Для них что Терифе, что Селивья.. Выйдет Цыников и с паса Шарапенко уделает Рабселону.
    Ссылка
    alex-rogovskiy
    online
      alex-rogovskiy, 15.10.2020 11:59
    0
    может Тенерифе в заголовке?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 15.10.2020 12:44
    0
    Обрадуй украинских болельщиков - останься там навсегда!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 12:33
    0
    Кто недоволен , поднимите руку !
    Ссылка
    alex-rogovskiy
    online
      alex-rogovskiy, 15.10.2020 11:59
    0
    может Тенерифе в заголовке?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности