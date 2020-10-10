Фран Соль удачно дебютировал за Тенерифе. Не забил, но помог победить

Форвард отыграл почти весь матч

  • 10.10.2020 22:27
  • 1274 просмотра
  • 1 комментарий
Фран Соль удачно дебютировал за Тенерифе. Не забил, но помог победить
© twitter.com/cdtoficial

Форвард Фран Соль, которого «Динамо» Киев арендовало «Тенерифе» до конца нынешнего сезона, дебютировал в составе своей новой команды.

В матче 5-го тура Сегунды «Тенерифе» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0, а Соль провел на поле 90 минут.

«Тенерифе» в 5-ти матчах набрал 6 очков и занимает 10-е место.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 10.10.2020 22:30
    +4
    Главное Райо Вальекано sosnooley!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 10.10.2020 22:30
    +4
    Главное Райо Вальекано sosnooley!
    Ссылка
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