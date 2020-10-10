Фран Соль удачно дебютировал за Тенерифе. Не забил, но помог победить

Форвард Фран Соль, которого «Динамо» Киев арендовало «Тенерифе» до конца нынешнего сезона, дебютировал в составе своей новой команды.
В матче 5-го тура Сегунды «Тенерифе» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0, а Соль провел на поле 90 минут.
«Тенерифе» в 5-ти матчах набрал 6 очков и занимает 10-е место.
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Источник — Sport.ua
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