КАРАВАЕВ: «Ролик с Шевченко и Миколенко? Николаевич часто может напихать»

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал для «Эксперт-клуба Parimatch» появившийся в сети видеоролик, на котором главный тренер Андрей Шевченко во время тренировки жестко поговорил с молодым защитником Виталием Миколенко.
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«Это обычный рабочий момент. Ничего такого. Андрей Николаевич часто может и напихать, и подбодрить, и пошутить. Это обычный рабочий момент, нечего комментировать», - сказал Караваев.
Денис Шаховец, Sport.ua
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