ШАПАРЕНКО: «Когда забили гол, понял, что испанцы поедут домой грустными»

Хавбек сборной Украины – о сенсационной победе

  • 15.10.2020 11:17
  • 2990 просмотров
  • 1 комментарий
ШАПАРЕНКО: «Когда забили гол, понял, что испанцы поедут домой грустными»
© Instagram. Николай Шапаренко

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал для «Эксперт-клуба Parimatch» победу над национальной командой Испании (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

«Когда понял, что испанцы поедут домой грустными? Почувствовал, когда мы гол забили. Оставалось 15 минут, и мы понимали, что все остается в наших руках и ногах. Дотерпели, выстояли. Каждый работал на благо команды, не было такого, что я возьму мяч и буду бегать. Нет, каждый работал на максимум. Эту победу мы посвящаем нашим болельщикам», - сказал Шапаренко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 12:13
    +1
    Дванадцять кабальєро сказали: «Pоx! Pоx! Звалюйте Енріке на плечі! Понесли! Тихо, щоб фурія не почула.!»"
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 12:13
    +1
    Дванадцять кабальєро сказали: «Pоx! Pоx! Звалюйте Енріке на плечі! Понесли! Тихо, щоб фурія не почула.!»"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности