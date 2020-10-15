ШАПАРЕНКО: «Когда забили гол, понял, что испанцы поедут домой грустными»

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал для «Эксперт-клуба Parimatch» победу над национальной командой Испании (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

«Когда понял, что испанцы поедут домой грустными? Почувствовал, когда мы гол забили. Оставалось 15 минут, и мы понимали, что все остается в наших руках и ногах. Дотерпели, выстояли. Каждый работал на благо команды, не было такого, что я возьму мяч и буду бегать. Нет, каждый работал на максимум. Эту победу мы посвящаем нашим болельщикам», - сказал Шапаренко.