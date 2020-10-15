БАБИЧ: «Смена поколений не за горами. Тренерский штаб это ощущает»

Специалист высказался о текущем состоянии сборной Украины

  • 15.10.2020 10:15
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БАБИЧ: «Смена поколений не за горами. Тренерский штаб это ощущает»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Известный украинский тренер тренер Александр Бабич после победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в Лиге наций высказался о скорой смене поколений в команде.

«Безусловно, здорово отыграл Жора Бущан. У нас был Андрей Пятов, в котором никто не сомневался, он был первым номером сборной. Но готового второго вратаря в сборной не было, была пропасть. Сейчас же мы получили готового футболиста, который обладает большим талантом.

Смена поколений не за горами. Тренерский штаб это тоже ощущает, постепенно привлекая новых игроков. Но сложившаяся кадровая ситуация позволила главному тренеру задействовать более широкую группу новых футболистов, ближайший резерв сборной, который тоже готов выполнять предъявляемые требования. Но наши опытные игроки сборной не стали слабее. Стоит отметить, что прибавила молодежь и выросла в мастерстве», - сказал Бабич.

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Источник — zbirna.com

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