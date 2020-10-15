Вячеслав ШЕВЧУК: «Ризнык напоминает молодого Пятова»

Специалист похвалил молодого украинского вратаря

  • 15.10.2020 09:56
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Ризнык напоминает молодого Пятова»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Эксперт Вячеслав Шевчук высказался об игре и перспективах 21-летнего вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

«Что касается вратарей сборной... Бущан сделал отличный прорыв, но я хочу еще сказать, что прекрасно себя проявляет Ризнык. Я бы сказал, что это потенциальный клиент для грандов украинского футбола. Я думаю, для «Шахтера». Он мне очень напоминает Пятова в молодые годы. У него отличный выбор позиции, он быстрый, гибкий, хорошо играет ногами, читает игру, спокоен. Он не сильно высокий, но хорошо играет на выходах. Также и по Бущану, который читает игру, хорош в рамке, отлично играет ногами - что левой, что правой. Может быть, на выходах ему чуть-чуть в каком-то моменте можно добавить. У него есть небольшая проблема с этим, но в рамке он отлично стоит», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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