Вячеслав ШЕВЧУК: «Ризнык напоминает молодого Пятова»

Эксперт Вячеслав Шевчук высказался об игре и перспективах 21-летнего вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

«Что касается вратарей сборной... Бущан сделал отличный прорыв, но я хочу еще сказать, что прекрасно себя проявляет Ризнык. Я бы сказал, что это потенциальный клиент для грандов украинского футбола. Я думаю, для «Шахтера». Он мне очень напоминает Пятова в молодые годы. У него отличный выбор позиции, он быстрый, гибкий, хорошо играет ногами, читает игру, спокоен. Он не сильно высокий, но хорошо играет на выходах. Также и по Бущану, который читает игру, хорош в рамке, отлично играет ногами - что левой, что правой. Может быть, на выходах ему чуть-чуть в каком-то моменте можно добавить. У него есть небольшая проблема с этим, но в рамке он отлично стоит», - сказал Шевчук.

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