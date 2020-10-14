Вячеслав ШЕВЧУК: «Суркису нужно готовить факс. Будет предложение по Бущану»

Эксперт уверен, что вратарь совершил большой прогресс в своей игре

  • 14.10.2020 23:05
  • 3565 просмотров
  • 8 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Суркису нужно готовить факс. Будет предложение по Бущану»
© fcdynamo.kiev.ua

Эксперт Вячеслав Шевчук считает, что прогресс вратаря «Динамо» Киев и сборной Украины Георгия Бущана не останется незамеченным для зарубежных клубов.

«Нужно выделить Бущана, который за последнее время сделал большой, даже колоссальный прорыв. Не побоюсь таких слов и скажу, что Игорь Михайлович Суркис должен готовить уже факс, потому что зимой придет приглашение в хороший европейский клуб с отличным ценником. Я уверен на 100%. Он сделал большой прорыв», - убежден Шевчук.

Бущан удачно отыграл в матче против сборной Испании и помог Украины выиграть 1:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

(21 голос)

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Комментарии
    mmuk
      mmuk, 15.10.2020 00:08
    0
    Буде пропозиція? Тоді точно треба продавати. Але ліга чемпіонів буде. Все там ну дуже залежить від Бущана. Роботи буде мати. Якщо покаже клас, то заберуть. Але я особисто сумніваюсь. Надіюсь, що я неправий
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 00:07
    -1
    OKs100, 15.10.2020 00:05
    Сделают предложение в 10 миллионов, но Суркис захочет 17 и на это всё. Классическая схема для Динамо.
    Просто нужно было за Супрягу 15 давать сразу, а не ждать пока он в ЛЧ забивать будет. Конечно он стал дорожать пока болонский отел шёл
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 00:06
    -1
    Никто Бущана продавать не будет, не мечтай пылеголовый
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.10.2020 00:05
    -1
    Сделают предложение в 10 миллионов, но Суркис захочет 17 и на это всё. Классическая схема для Динамо.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:47
    -9
    Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 23:44
    Ти до рекорду у матчі з Реалом готовий?
    Я готов к тому, что над дерьнамай Юве и Барса эксперименты ставить будут.
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 23:44
    +5
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:38
    Раз в год и бущан стреляет, хотя он ничего не показал.
    Ти до рекорду у матчі з Реалом готовий?
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:38
    -16
    Раз в год и бущан стреляет, хотя он ничего не показал.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 14.10.2020 23:18
    +4
    Жоре 26 лет для воротника нормас. Может лет 5 поиграть в топ команде если и дальше будет такие тянуть и поменьше ляпов как с немчурой
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 23:44
    +5
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:38
    Раз в год и бущан стреляет, хотя он ничего не показал.
    Ти до рекорду у матчі з Реалом готовий?
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 14.10.2020 23:18
    +4
    Жоре 26 лет для воротника нормас. Может лет 5 поиграть в топ команде если и дальше будет такие тянуть и поменьше ляпов как с немчурой
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 15.10.2020 00:08
    0
    Буде пропозиція? Тоді точно треба продавати. Але ліга чемпіонів буде. Все там ну дуже залежить від Бущана. Роботи буде мати. Якщо покаже клас, то заберуть. Але я особисто сумніваюсь. Надіюсь, що я неправий
    Ссылка
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