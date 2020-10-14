Вячеслав ШЕВЧУК: «Суркису нужно готовить факс. Будет предложение по Бущану»

Эксперт Вячеслав Шевчук считает, что прогресс вратаря «Динамо» Киев и сборной Украины Георгия Бущана не останется незамеченным для зарубежных клубов.
«Нужно выделить Бущана, который за последнее время сделал большой, даже колоссальный прорыв. Не побоюсь таких слов и скажу, что Игорь Михайлович Суркис должен готовить уже факс, потому что зимой придет приглашение в хороший европейский клуб с отличным ценником. Я уверен на 100%. Он сделал большой прорыв», - убежден Шевчук.
Бущан удачно отыграл в матче против сборной Испании и помог Украины выиграть 1:0.
Источник — Футбол 1/2/3
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