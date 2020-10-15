Роман ЯРЕМЧУК: «Скоро у нас будет очень мощная команда»

Форвард сборной Украины отметил прогресс в игре

  • 15.10.2020 09:19
  • 1381 просмотр
  • 3 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Скоро у нас будет очень мощная команда»
© УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Испанией (1:0) в Лиге наций порассуждал о перспективах команды.

«Мне кажется, у нас был один момент, и мы его забили. Поэтому, выполнили задачу, победили и укрепили свои позиции в турнирной таблице. Думаю, что через несколько месяцев у нас будет очень мощная команда.

Уверен, к Евро-2020 мы подойдем в хорошем психологическом состоянии. Когда ты играешь такие матчи, как против Испании, Германии и Франции, ты более спокойно относишься к подобным играм. Думаю, что это позитив, и мы движемся в правильном направлении», - сказал Яремчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.10.2020 09:33
    0
    Вообще и сам Яремчук конечно стал более опасным игроком чем в прошлом сезоне, заматерел. Когда он не смог продолжать матч против Динамо, с одной стороны было неприятно, что у него травма, но с другой - прям отлегло.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.10.2020 09:30
    +2
    Я ЕЩЕ ПОСЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛН говорил,что такие матчи очень нужны,что мы будем терпеть поражения,которые важнее побед над середняками.А тут еще и товарняк с чемпионами мира...
    Сталь должна закаляться...
    Ссылка
    Tommy
      Tommy, 15.10.2020 09:27
    +2
    Абсолютная правда, лучше именно сейчас было набить шишки и понять тренерскому штабу какой тактикой лучше играть против топ сборных, чем потом на Евро получить эти позорные шишки. Ждем ноября и промежуточного экзамена 👍
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 15.10.2020 09:30
    +2
    Я ЕЩЕ ПОСЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛН говорил,что такие матчи очень нужны,что мы будем терпеть поражения,которые важнее побед над середняками.А тут еще и товарняк с чемпионами мира...
    Сталь должна закаляться...
    Ссылка
    Tommy
      Tommy, 15.10.2020 09:27
    +2
    Абсолютная правда, лучше именно сейчас было набить шишки и понять тренерскому штабу какой тактикой лучше играть против топ сборных, чем потом на Евро получить эти позорные шишки. Ждем ноября и промежуточного экзамена 👍
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.10.2020 09:33
    0
    Вообще и сам Яремчук конечно стал более опасным игроком чем в прошлом сезоне, заматерел. Когда он не смог продолжать матч против Динамо, с одной стороны было неприятно, что у него травма, но с другой - прям отлегло.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности