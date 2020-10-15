Роман ЯРЕМЧУК: «Скоро у нас будет очень мощная команда»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Испанией (1:0) в Лиге наций порассуждал о перспективах команды.

«Мне кажется, у нас был один момент, и мы его забили. Поэтому, выполнили задачу, победили и укрепили свои позиции в турнирной таблице. Думаю, что через несколько месяцев у нас будет очень мощная команда.

Уверен, к Евро-2020 мы подойдем в хорошем психологическом состоянии. Когда ты играешь такие матчи, как против Испании, Германии и Франции, ты более спокойно относишься к подобным играм. Думаю, что это позитив, и мы движемся в правильном направлении», - сказал Яремчук.