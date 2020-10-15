Александр БАБИЧ: «В Лиге наций можем обойти Испанию в группе»

Специалист высказался об игре сборной Украины

  • 15.10.2020 09:00
  • 1538 просмотров
  • 3 комментария
Александр БАБИЧ: «В Лиге наций можем обойти Испанию в группе»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Известный украинский тренер тренер Александр Бабич поделился впечатлениями от победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Первые два матча имели отрицательный результат, но от игры к игре украинцы прибавляли и крайний матч с Испанией показал, что у нас есть качественная ротация состава, молодые игроки и гибкий тренерский штаб, который может выбирать разные тактики. Шевченко с помощниками изменил структуру игры команды в этих играх и в итоге удалось выиграть матч у Испании, набрав важные три очка в копилку Лиги наций.

Думаю, после этих игр тренерский штаб пересмотрит некоторые тактические моменты и мы получим новый импульс в игре сборной. Потому что пока что с топ-сборными играть в открытый футбол мы не можем. Будет сложно, но ситуация в нашей группе может вырулить так, что можем обойти Испанию, но можем и оказаться третьими. Но в любом случае, игры против этих сборных пойдут в копилку опыта для сборников», - сказал Бабич.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 15.10.2020 09:30
    0
    мечтатель блин...еще б добавил "если бы я был тренером сборной..."
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 15.10.2020 09:21
    +4
    Опять шапкозакидательство, опять розовые очки....Чудо от Цыганкова и совершенно провальная игра сборной Испании не должны замыливать глаза на возможности нашей команды......Самое время вспомнить первую игру с испанцами и последующие с Францией и Германией.......
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.10.2020 09:03
    0
    Напевно мав довгі розмови з Сабо.....
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 15.10.2020 09:21
    +4
    Опять шапкозакидательство, опять розовые очки....Чудо от Цыганкова и совершенно провальная игра сборной Испании не должны замыливать глаза на возможности нашей команды......Самое время вспомнить первую игру с испанцами и последующие с Францией и Германией.......
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 15.10.2020 09:30
    0
    мечтатель блин...еще б добавил "если бы я был тренером сборной..."
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.10.2020 09:03
    0
    Напевно мав довгі розмови з Сабо.....
    Ссылка
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