Александр БАБИЧ: «В Лиге наций можем обойти Испанию в группе»

Известный украинский тренер тренер Александр Бабич поделился впечатлениями от победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Первые два матча имели отрицательный результат, но от игры к игре украинцы прибавляли и крайний матч с Испанией показал, что у нас есть качественная ротация состава, молодые игроки и гибкий тренерский штаб, который может выбирать разные тактики. Шевченко с помощниками изменил структуру игры команды в этих играх и в итоге удалось выиграть матч у Испании, набрав важные три очка в копилку Лиги наций.

Думаю, после этих игр тренерский штаб пересмотрит некоторые тактические моменты и мы получим новый импульс в игре сборной. Потому что пока что с топ-сборными играть в открытый футбол мы не можем. Будет сложно, но ситуация в нашей группе может вырулить так, что можем обойти Испанию, но можем и оказаться третьими. Но в любом случае, игры против этих сборных пойдут в копилку опыта для сборников», - сказал Бабич.