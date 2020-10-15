В Парме вспышка коронавируса. Четыре игрока заразились

Пресс-служба «Пармы» сообщила о том, что четыре игрока команды заразились коронавирусом.

Имена игроков не называют, у троих болезнь проходит бессимптомно, у одного есть минимальные симптомы.

Игроки находятся на карантине.

18 октября «Парма» должна сыграть против «Удинезе» в рамках Серии А.

Ранее коронавирусом заразился Криштиану Роналду.