В Парме вспышка коронавируса. Четыре игрока заразились

Пресс-служба «Пармы» сообщила о том, что четыре игрока команды заразились коронавирусом.
Имена игроков не называют, у троих болезнь проходит бессимптомно, у одного есть минимальные симптомы.
Игроки находятся на карантине.
18 октября «Парма» должна сыграть против «Удинезе» в рамках Серии А.
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Источник — Football-Italia
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