Йожеф САБО: «Бущан будет лучшим вратарем в Украине»

Известный тренер Йожеф Сабо поделился впечатлениями от победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Защитный вариант - на Шевченка не похож. Оказалось, что терпели - новое слово в футболе. Во всяком случае, наша команда отбилась, сыграла компактно, на очень высоком уровне дисциплины. В моментах выручил Бущан. У него все есть - рост, прыгучесть, чутье. Это очень перспективный вратарь. Он еще должен вырасти. В этом матче взял три или четыре «мертвых мяча». Я поздравляю Георгия и всю команду. Главное в этом противостоянии был результат. Добыли три очка.

Пока у нас нет лучших центральных защитников, чем Кривцов и Матвиенко. Миколенко - игрок левой бровки. У него есть скорость, отбор, атлетизм - он должен и будет играть на этой позиции, потому что сильнее всех. Мне очень нравятся его игра и прогресс. Так что эти два игрока с «Шахтера», плюс, Степаненко, вернутся в основной состав. Тарас - один из лучших в Европе опорных полузащитников. Он все время в борьбе и отборе.

Малиновского и Зинченко мы никуда не денем. Ярмоленко тоже, но это не тот Ярмоленко, который был год назад. Он не играет. Скамейка не дает роста футболисту. Раньше обводил, забивал, проходил с центра, как Цыганков сейчас. Виктор забил, но там нужно Де Хеа ставить двойку! Куда он полез?! В сравнении с Бущаном, Де Хеа – не основной вратарь. Он проигрывает Георгию.

Бущан будет лучшим вратарем в Украине. У него есть все данные, а ошибки поправят и подскажут, как с ними справиться. Георгий доказал, что он сейчас лучший», - сказал Сабо.