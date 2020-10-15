Йожеф САБО: «Бущан будет лучшим вратарем в Украине»

Специалист похвалил вратаря сборной Украины

  • 15.10.2020 07:31
  • 1318 просмотров
  • 4 комментария
Йожеф САБО: «Бущан будет лучшим вратарем в Украине»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный тренер Йожеф Сабо поделился впечатлениями от победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Защитный вариант - на Шевченка не похож. Оказалось, что терпели - новое слово в футболе. Во всяком случае, наша команда отбилась, сыграла компактно, на очень высоком уровне дисциплины. В моментах выручил Бущан. У него все есть - рост, прыгучесть, чутье. Это очень перспективный вратарь. Он еще должен вырасти. В этом матче взял три или четыре «мертвых мяча». Я поздравляю Георгия и всю команду. Главное в этом противостоянии был результат. Добыли три очка.

Пока у нас нет лучших центральных защитников, чем Кривцов и Матвиенко. Миколенко - игрок левой бровки. У него есть скорость, отбор, атлетизм - он должен и будет играть на этой позиции, потому что сильнее всех. Мне очень нравятся его игра и прогресс. Так что эти два игрока с «Шахтера», плюс, Степаненко, вернутся в основной состав. Тарас - один из лучших в Европе опорных полузащитников. Он все время в борьбе и отборе.

Малиновского и Зинченко мы никуда не денем. Ярмоленко тоже, но это не тот Ярмоленко, который был год назад. Он не играет. Скамейка не дает роста футболисту. Раньше обводил, забивал, проходил с центра, как Цыганков сейчас. Виктор забил, но там нужно Де Хеа ставить двойку! Куда он полез?! В сравнении с Бущаном, Де Хеа – не основной вратарь. Он проигрывает Георгию.

Бущан будет лучшим вратарем в Украине. У него есть все данные, а ошибки поправят и подскажут, как с ними справиться. Георгий доказал, что он сейчас лучший», - сказал Сабо.

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Источник — 1927.kiev.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 07:49
    0
    "И тогда главврач Маргулис ,
    телевизор запретил" (с).
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 15.10.2020 07:47
    0
    у Сабо винегрет в голове все смешал
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 15.10.2020 07:39
    0
    ЕСЛИ НЕ ВПАЙМАЕТ ЗВЕЗДУ И БУДЕТ ДЕРЖАТЬ СВОЮ ФОРМУ НА ТАКОМ УРОВНЕ ТО НЕСОМНЕННО БУДЕТ
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.10.2020 07:34
    -1
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 07:49
    0
    "И тогда главврач Маргулис ,
    телевизор запретил" (с).
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 15.10.2020 07:47
    0
    у Сабо винегрет в голове все смешал
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 15.10.2020 07:39
    0
    ЕСЛИ НЕ ВПАЙМАЕТ ЗВЕЗДУ И БУДЕТ ДЕРЖАТЬ СВОЮ ФОРМУ НА ТАКОМ УРОВНЕ ТО НЕСОМНЕННО БУДЕТ
    Ссылка
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