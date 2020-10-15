Сергей КОВАЛЕЦ: «У Испании был один голевой момент за 90 минут»

Испанцы недооценили сборную Украины, считает специалист

  • 15.10.2020 05:20
  • 658 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КОВАЛЕЦ: «У Испании был один голевой момент за 90 минут»
© Футбол 1/2/3. Сергей Ковалец

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ковалец считает, что сборная Испании недооценила украинскую национальную команду.

«Мне показалось, что со стороны испанцев была недооценка нашей сборной, особенно после последних трех матчей «сине-желтых», в которых они трижды проиграли с общей разницей мячей 2:13. Сборная Испании, несмотря на игровое преимущество, не была готова к такому сопротивлению. Если быть откровенным, то у испанцев был только один голевой момент за 90 минут. Сборная Украины старалась выходить в контратаку за счет коротких и средних передач, тем самым обезопасив себя от быстрой потери мяча. Очень сложно играть первым номером с такими командами, как Франция, Германия или Испания, они априори сильнее, поэтому Андрей Шевченко очень правильно сделал, поменяв, когда нужно, структуру игры своей команды», — сказал Ковалец.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.10.2020 06:17
    +1
    Он смотрел наверное другой какой-то матч
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.10.2020 06:17
    +1
    Он смотрел наверное другой какой-то матч
    Ссылка
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