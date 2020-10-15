В поединке Лиги наций сборная Шотландии дома обыграла Чехию со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Шотландия — Чехия — 1:0
Гол: Фрезер, 6
События матча
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Раян Фрэзер (Шотландия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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